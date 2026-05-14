Hugo Rodallega quedó fuera de la prelista de la Selección Colombia

El nombre de Hugo Rodallega era uno de los más pedidos por los hinchas colombianos en las últimas semanas, especialmente por el gran nivel que viene mostrando con Independiente Santa Fe tanto en la liga colombiana como en la Copa Libertadores. Sin embargo, este jueves se confirmó que el experimentado delantero no hace parte de la prelista entregada por el técnico Néstor Lorenzo para el Mundial.

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Durante la rueda de prensa en la que el seleccionador argentino dio a conocer la convocatoria preliminar, la ausencia de Rodallega llamó la atención entre periodistas e hinchas. A pesar de su destacado presente goleador y de haber sido uno de los jugadores más determinantes de Santa Fe en la temporada, el atacante no apareció entre los elegidos para reforzar el frente ofensivo de la selección.

Actualmente, Rodallega suma nueve goles en la Liga y ha sido una de las principales figuras del conjunto cardenal, además de aportar experiencia y liderazgo en la participación internacional del club en la Copa Libertadores. Su rendimiento había despertado nuevamente el debate sobre una posible oportunidad en la selección, teniendo en cuenta la falta de regularidad de algunos delanteros colombianos en el exterior.

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No obstante, Lorenzo decidió apostar por otros nombres en ataque y convocó futbolistas como Luis Javier Suárez, Neyser Villarreal, Kevin Viveros, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Jhon Jader Durán y Juan Camilo Hernández como las principales alternativas ofensivas del combinado nacional.