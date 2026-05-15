Equipo de Roger Martínez, tras el no llamado a Selección Colombia: “Es una canallada de Lorenzo”

El listado de 55 jugadores preseleccionados para el Mundial por el entrenador, Néstor Lorenzo, dejó polémica. Uno de los que se mostró en desacuerdo por no haber sido tenido en cuenta fue Roger Martínez, quien expuso publicamente su malestar con un duro mensaje al técnico argentino, en el que aludió a ser “rosquero” e incluso utilizó palabras subidas de tono.

“Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano (23 en 30 partidos, y quedan dos fechas),peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, señaló.

“Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué, aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo (rosca). Más de lo mismo, pero ahé wee (pistola de mano)”, añadió.

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Equipo de Roger, contra Lorenzo

Horas después de la publicación del delantero cartagenero en su cuenta de Instagram, la agencia que lo representa, Proezas Sports & Business, emitió un comunicado en el que reiteró su inconformidad con la decisión del cuerpo técnico de la Tricolor por la no citación del jugador. Así como el propio Martínez, utlizaron palabras soeces.

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Luego de mencionar el apoyo a sus compañeros, el comunicado mencionar que Roger evidencia “malos manejos y deslealtades”. Asimismo, comentaron que Martínez “siempre se mata por su selección” y su sentimiento es de desilusión.

“Más allá de los méritos deportivos, de la cantidad de minutos jugados—algo que algunos técnicos dicen valorar—y de la cantidad de goles que Roger ha convertido en los últimos meses (23 goles en 30 partidos, siendo el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol en el mundo, a solo tres goles de un tal Cristiano Ronaldo)”, se lee inicialmente en el comunicado, destacando su labor en el Al-Taawon de Arabia Saudita.

“Roger dio su vida deportiva cada vez que fue citado en las Eliminatorias. Incluso sufrió una grave lesión en la altura de Bolivia que pudo haberle costado su carrer. Nunca se quejó: al contrario, participó del proceso cuando se lo necesitó y pudo aportar lo suyo. Sin embargo, después de aquella lesión nunca volvió a tener otra oportunidad para ganarse en la cancha - y no en la ”rosca"- su lugar", agregan precisando la disposición que ha tenido el jugar con la Tricolor.

Finalmente, cierran manifestando que se trató de una muestra de deslealtad e ingratitud del cuerpo técnico.

“Roger quedó afuera de la lista preliminar de 55 jugadores. Lo consideramos mucho más que una injusticia: una canallada del entrenador Lorenzo. Una mmuestra de ingratitud y deslealtad. Por eso duele, porque Roger ama a su selección”, concluyeron.