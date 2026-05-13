Iván Cepeda pidió investigar a la embajadora en Haití por presunto proselitismo político a su favor

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre la entrevista que le ofreció la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, al medio de comunicación Metropole Radio y Televisión, en la que terminó promoviendo su aspiración.

“Colombia ha cambiado, (...) la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, le dijo la diplomática al presentador Wendell Theodore.

Y añadió que esperaba que Cepeda ganara la elección para que en noviembre de 2026 este pudiera viajar a Haití a la celebración de la semana de la integración cultural entre Colombia y ese país caribeño.

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A propósito, el senador y candidato del Pacto Histórico pidió investigar disciplinariamente a la funcionaria.

“Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas”, señaló a través de su cuenta de X.

Y reiteró su petición para que ningún funcionario público participe en los eventos de su campaña.

“Manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, recalcó.

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