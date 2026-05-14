La historia detrás de silla vacía que dejó Samper en adhesión de liberales a campaña de Iván Cepeda

El acto de adhesión de varios sectores liberales progresistas a la campaña del candidato Iván Cepeda, realizado hace dos días en el tradicional Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá, terminó convertido en un nuevo episodio de tensiones internas dentro del liberalismo.

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Aunque la dirección oficial del Partido Liberal mantiene su respaldo a Paloma Valencia, un grupo importante de dirigentes y militantes decidió acercarse al proyecto político del Pacto Histórico. Sin embargo, el evento quedó marcado por la ausencia del expresidente Ernesto Samper, quien estaba invitado, pero finalmente no asistió.

El desplante político detrás de la silla vacía

Según conoció 6AM W, la tensión surgió por cuenta del exministro Juan Fernando Cristo, uno de los organizadores del encuentro. Un sector de asistentes, que no se sentía representado por Cristo, promovió la invitación a Samper para darle mayor peso político al acto. La respuesta del exministro fue contundente: advirtió que, si Samper asistía, él se retiraría del evento.

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Ante el ultimátum, el expresidente optó por bajarse de la reunión. “Tranquilos, no vale la pena ir a dividir”, les habría dicho a algunos de los convocantes, según versiones conocidas por este medio.

La situación terminó generando preocupación en la campaña de Cepeda. El candidato habló posteriormente con Samper y le propuso adelantar un anuncio político que ambos tenían previsto. Ese acercamiento se concretó ayer con el lanzamiento de un podcast conjunto.

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Fuentes liberales consultadas señalan que la molestia de Cristo se originó porque sectores críticos de su liderazgo habrían intervenido la lista de invitados. También existía el temor de que la presencia de Samper terminara eclipsando el acto y transformándolo en un nuevo capítulo de la histórica disputa entre gavirismo y samperismo dentro del liberalismo colombiano.

Tras el episodio, Samper tiene previsto asistir a otro evento organizado por sectores liberales que quedaron inconformes con el manejo político de la adhesión.