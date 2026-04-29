Conozca el calendario de pagos 2026 para Primera Infancia y Educación en Ingreso Mínimo Garantizado / Ricardo Vallejo / EyeEm

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informa que los componentes de Primera Infancia y Educación de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) cuentan con un calendario de pagos basado en la asistencia efectiva de niñas, niños y adolescentes a los servicios educativos.

Lea también: Prosperidad Social publicó nuevo cronograma de pagos: fechas para cobrar en mayo y junio de 2026

Estos pagos se realizan durante 10 meses al año, en concordancia con el calendario académico de los jardines infantiles y centros Crecer de la Secretaría Distrital de Integración Social, así como de los colegios oficiales del Distrito.

Para acceder a estas transferencias usted debe tener en cuenta lo siguiente:

Primera Infancia: pertenecer a hogares con niñas y niños entre 0 y 6 años, clasificados en Sisbén A, B o C1 a C9.

pertenecer a hogares con niñas y niños entre 0 y 6 años, clasificados en Sisbén A, B o C1 a C9. Educación: pertenecer a hogares con niñas, niños y/o adolescentes entre 7 y 19 años, clasificados en Sisbén A o B.

Esta medida permite organizar de manera más precisa la entrega de los recursos, garantizando que los apoyos estén directamente relacionados con la asistencia reportada por las instituciones educativas.

Valor de las transferencias:

En cuanto a los montos, los hogares pueden recibir entre $40.000 y $100.000 por cada niña, niño o adolescente, dependiendo del nivel de pobreza, grado educativo y condiciones diferenciales como discapacidad o pertenencia a población víctima. El valor máximo puede alcanzar hasta $300.000 mensuales por componente por hogar.

Le puede interesar: Renta Ciudadana: así puede consultar en línea, con su cédula, si recibe el subsidio en 2026

¿Cómo se realizan los pagos?

Los pagos se realizan de manera escalonada a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, ¡Dale! y Bancamía, o mediante giro en puntos Efecty. Las personas beneficiarias deben estar atentas al mensaje de texto que confirma la disponibilidad del dinero.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) hace una invitación a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para resolver inquietudes y hacer seguimiento a sus pagos, a través de la línea telefónica 601 380 8330 (opción 6) o acercándose a la Subdirección Local de Integración Social más cercana.

Más información: ATENTO a este cambio que tendrá en los pagos Renta Ciudadana, devolución del IVA y Colombia Mayor

Distribución de pagos durante abril de 2026:

Hasta la última semana de abril, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Integración Social, realizó el pago correspondiente al cuarto mes del año, beneficiando a más de 897.000 personas en los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación y Víctimas con pertenencia étnica. En el segmento de personas, los pagos han alcanzado a más de 106.000 beneficiarios en las categorías de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: