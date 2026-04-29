Prosperidad Social publicó nuevo cronograma de pagos: fechas para cobrar en mayo y junio de 2026

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) publicó el cronograma de transferencias monetarias 2026 para que millones de hogares en Colombia sepan cuándo contar con estos apoyos durante este año.

Lea también: ATENTO a este cambio que tendrá en los pagos Renta Ciudadana, devolución del IVA y Colombia Mayor

Para este 2026, el DPS mantiene vigentes varios programas sociales enfocados en la superación de pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica. Entre los subsidios destacados están:

Colombia Mayor: Los pagos están enfocados en mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años. A partir de 2026, la mayoría de los beneficiarios reciben 230.000 pesos mensuales. Renta Ciudadana: Los hogares en pobreza extrema con niños menores de 6 años o personas con discapacidad reciben hasta $500.000 cada 45 días bajo la línea de ‘Valoración del Cuidado’. Devolución del IVA: Reciben la compensación del impuesto, con giros bimestrales para aliviar la carga tributaria en el consumo básico. Para el 2025, es de $106.000 por ciclo de pago. Los pagos se realizan en ciclos establecidos por Prosperidad Social, a menudo acumulados. Renta Joven: Los estudiantes en niveles técnico, tecnólogo o universitario pueden acceder a incentivos económicos si están en el Grupo B, e incluso hasta el C1.

Cronograma oficial del DPS 2026

El DPS detalló las fechas de pago para programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven. Es importante destacar que estas fechas están sujetas a cambios por disponibilidad financiera.

Abril

Colombia Mayor: El pago está programado para el día 9.

El pago está programado para el día 9. Renta Ciudadana: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Devolución IVA: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Renta Joven: No se indica fecha de pago para este mes.

Mayo

Colombia Mayor: El pago está programado para el día 29.

El pago está programado para el día 29. Renta Ciudadana: El pago está programado para el día 20.

El pago está programado para el día 20. Devolución IVA: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Renta Joven: No se indica fecha de pago para este mes.

Junio

Colombia Mayor: El pago está programado para el día 26.

El pago está programado para el día 26. Renta Ciudadana: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Devolución IVA: El pago está programado para el día 2.

El pago está programado para el día 2. Renta Joven: No se indica fecha de pago para este mes.

Julio

Colombia Mayor: El pago está programado para el día 23.

El pago está programado para el día 23. Renta Ciudadana: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Devolución IVA: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Renta Joven: El pago está programado para el día 3.

Agosto

Colombia Mayor: El pago está programado para el día 21.

El pago está programado para el día 21. Renta Ciudadana: El pago está programado para el día 23.

El pago está programado para el día 23. Devolución IVA: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Renta Joven: No se indica fecha de pago para este mes.

Septiembre

Colombia Mayor: El pago está programado para el día 18.

El pago está programado para el día 18. Renta Ciudadana: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Devolución IVA: El pago está programado para el día 28.

El pago está programado para el día 28. Renta Joven: No se indica fecha de pago para este mes.

Octubre

Colombia Mayor: El pago está programado para el día 16. Este mes se indica como “Ciclo doble” para Colombia Mayor.

El pago está programado para el día 16. Este mes se indica como “Ciclo doble” para Colombia Mayor. Renta Ciudadana: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Devolución IVA: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Renta Joven: El pago está programado para el día 9.

Noviembre

Colombia Mayor: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Renta Ciudadana: El pago está programado para el día 27.

El pago está programado para el día 27. Devolución IVA: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Renta Joven: No se indica fecha de pago para este mes.

Diciembre

Colombia Mayor: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Renta Ciudadana: No se indica fecha de pago para este mes.

No se indica fecha de pago para este mes. Devolución IVA: El pago está programado para el día 19.

El pago está programado para el día 19. Renta Joven: El pago está programado para el día 16. Este mes se indica como “Ciclo doble” para Renta Joven.

La entidad recomendó a los beneficiarios estar atentos a los canales oficiales del DPS para evitar.