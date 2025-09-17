Así puede obtener préstamos en Nequi y más billeteras digitales: cuánto prestan y plazo para pagar

Las billeteras digitales se están posicionando como uno de los productos financiero preferidos de los colombianos, especialmente para los jóvenes, superando los 54 millones de usuarios únicos para 2023, según Colombia Fintech.

Este tipo de plataformas han ampliado servicios con pagos de servicios, ahorros con rendimientos, acceso a créditos y hasta compra de criptomonedas, lo que impulsa la inclusión financiera y desplaza los métodos de pago tradicionales. Billeteras como Walo y Movii ofrecen créditos de libre inversión, mientras que Nequi y Daviplata incluyeron la opción de préstamos para usuarios específicos o para el segmento de microcréditos.

Entre las ventajas de solicitar un crédito a través de las plataformas digitales se destacan: construirá historial crediticio, respaldo de una entidad financiera sin recurrir a prestamistas informales, independencia financiera y desembolso es 100% digital.

Paso a paso para hacer préstamos en Nequi

De acuerdo con la aplicación oficial de Nequi, los usuarios pueden acceder a créditos desde 100.000 pesos hasta 25.000.000 pesos, con plazos desde 1 a 60 meses. Los tipos de crédito que ofrece son:

Crédito Salvavidas: Un préstamo de bajo monto para emergencias, que se debe pagar en un mes.

Un préstamo de bajo monto para emergencias, que se debe pagar en un mes. Crédito Monet: Un crédito para fines personales que se solicita a través de Monet.

Un crédito para fines personales que se solicita a través de Monet. Crédito de Consumo Libre Inversión: Diseñado para proyectos personales o lo que necesite el usuario.

Este tipo de préstamos son ideales para cubrir gastos inesperados o estudios, emprendimientos e inversiones a mediano plazo. Estos son los pasos para hacerlo en línea en cuestión de minutos:

Ingresar a la app Nequi y dirigirse a la sección de Servicios.

Seleccionar la categoría Finanzas y hacer clic en el ícono de Créditos.

Verificar si tiene un crédito preaprobado, ya que suele aparecer un banner azul en la pantalla principal.

Si no tiene uno preaprobado, puede explorar las opciones disponibles, como: Crédito Salvavidas, Crédito Monet y Crédito de Consumo Libre Inversión .

. Elegir el crédito que se ajuste a sus necesidades y seleccionar el monto.

Aceptar las condiciones del crédito y revisar los términos y condiciones.

Tomar una selfie para validar la identidad del usuario

Completar los pasos para que desembolsen el dinero de inmediato.

¿Cómo pedir prestado en DaviPlata?

En el caso de DaviPlata, las personas pueden acceder a crédito de bajo monto llamado “Nanocrédito”. Se puede solicitar a través de la App Davi Plata. Se oferta un monto desde $50.000 hasta $4.988.000, con plazos hasta de 36 meses.

A diferencia de Nequi, en el trámite en DaviPlata los usuarios deben recibir una notificación de una oferta de Nanocrédito a través de un SMS del número 898999, un mensaje de WhatsApp del número 3209989039 o directamente en la aplicación de DaviPlata.

Estar atento a su teléfono para recibir un mensaje de texto (SMS) o de WhatsApp de DaviPlata, o una notificación dentro de la aplicación que le informe sobre la disponibilidad de un Nanocrédito.

Ingresar al App DaviPlata

Dentro de la aplicación, busque la notificación de la oferta y selecciónela.

Elegir el monto y plazo: seleccionar el valor del préstamo que necesita y el plazo para pagarlo.

Revisar los términos y condiciones, incluyendo la tasa de interés, y si está de acuerdo, acéptelos.

Al finalizar, el dinero estará disponible de inmediato en su DaviPlata, para que lo utilice como desee.

para que lo utilice como desee. En caso de fallecimiento, tiene un seguro de vida para deudores que cubre el saldo del préstamo.

Conviene mencionar que, en algunos casos es posible que por el perfil de riesgo se requiera una fianza para garantizar el crédito, este servicio lo presta el Fondo de Garantías S.A.