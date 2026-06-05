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05 jun 2026 Actualizado 22:06

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Capturan a dos hombres tras robo de vehículo a conductor de aplicación en Usme

En medio del procedimiento fue incautada una pistola artesanal que habría sido utilizada para cometer el robo.

Capturan a dos hombres tras robo de vehículo a conductor de aplicación en Usme.(Foto: cortesía Policía Metropolitana de Bogotá)

Capturan a dos hombres tras robo de vehículo a conductor de aplicación en Usme. (Foto: cortesía Policía Metropolitana de Bogotá)

Capturan a dos hombres tras robo de vehículo a conductor de aplicación en Usme.(Foto: cortesía Policía Metropolitana de Bogotá)

Sara Carolina Rojas Bueno

Bogotá
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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, luego de participar en el hurto de un vehículo perteneciente a un conductor de aplicación.

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Seguń información entregada por la víctima, había aceptado un servicio en el sector de Usme Pueblo. Sin embargo, al llegar a la vereda Las Margaritas, fue interceptado por varios individuos que lo intimidaron y le hurtaron el vehiculo.

Tras recibir la denuncia, las autoridades activaron el denominado “Plan Candado”, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda y seguimiento para ubicar a los responsables. Los uniformados lograron recuperar el vehículo hurtado y capturar a dos presuntos implicados, de 23 y 19 años de edad, tras una persecución con intercambio de disparos.

En medio del procedimiento también fue incautada una pistola artesanal que habría sido utilizada para cometer el robo.

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Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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