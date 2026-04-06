Nuevos requisitos para motos eléctricas en 2026: Esto es lo que necesita para evitar multas costosas. Getty Images / Witthaya Prasongsin

Con el pasar de los años, los vehículos eléctricos se han convertido en una popular opción de movilidad sostenible en el entorno urbano de las principales ciudades de Colombia. Sin embargo, este medio de transporte adolecía de una regulación clara que garantizara el cumplimiento de las responsabilidades de todos los actores viales.

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En ese sentido, con la entrada en vigencia de la Ley 46 de 2025, la legislación colombiana se enfrenta a un primer ejercicio de control y regularización de las normas relacionadas con el uso de este tipo de vehículos, definiendo incluso qué características deben tener estos.

Lo que muchas personas no saben es que con la nueva normativa se contemplan también sanciones que pueden resultar considerablemente costosas para los usuarios de vehículos eléctricos que no respeten o desconozcan las regulaciones.

Requisitos para usar moto eléctrica en Colombia 2026

Además de las normas para el uso de motos eléctricas, la ley incluye también una nueva definición para los vehículos eléctricos livianos. Este tipo de transporte corresponde entonces a vehículos diseñados para el uso individual en entornos urbanos, impulsados por motor eléctrico, con una potencia no superior a 1.000 W.

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Adicionalmente, se establecieron los requisitos para las motos eléctricas con dichas características, las cuales quedaron prácticamente con las mismas exigencias que aquellas que funcionan por combustión de hidrocarburos.

Así las cosas, los requisitos en 2026 para las motos eléctricas son los siguientes:

Licencia de conducir categoría A1.

Tener el seguro obligatorio SOAT vigente.

Revisión técnico-mecánica que garantice el funcionamiento sin inconvenientes.

Equipo de protección correspondiente, lo que incluye casco certificado, guantes y chaqueta reflectiva.

Sanciones por incumplir las normas para motos eléctricas

Algunas de las sanciones que podrían aplicar a quienes incumplan la normativa para circular en motos eléctricas incluyen las siguientes multas con su valor: