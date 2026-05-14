SENA reunirá a 600 emprendimientos de víctimas del conflicto para impulsar su comercialización

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) puso en marcha la séptima edición de “Sembradores de Paz”, un encuentro comercial, que se realizará el 15 de Mayo, diseñado para integrar a 600 emprendimientos de víctimas del conflicto armado en los circuitos económicos del país.

El evento se desarrollará en 33 ciudades colombianas y busca que las comunidades afectadas por la violencia superen la vulnerabilidad mediante la comercialización de sus productos, la creación de alianzas con empresas privadas y la generación de ingresos estables en sus regiones.

“Cada emprendimiento representa una historia de resiliencia, una apuesta por salir adelante y una oportunidad para demostrar que, incluso en medio de la adversidad, es posible volver a empezar” afirma la institución.

Esta convocatoria destaca por una marcada composición social, donde el 85% de las unidades productivas participantes son lideradas por mujeres.

Para evitar que los negocios se queden solo en la venta informal o momentánea, la estrategia incluye una rueda de negocios coordinada.

En este espacio, los emprendedores presentan sus portafolios directamente a empresarios y compradores de diferentes sectores, con el fin de eliminar intermediarios, mejorar sus capacidades de negociación y asegurar contratos comerciales a mediano y largo plazo.

La evolución financiera del mercado social

La estrategia, se consolidó desde el año 2023 como una plataforma de inclusión, para mostrar el crecimiento de los emprendedores respaldado por el comportamiento del consumidor digital y presencial.

En las ediciones de los últimos dos años, los emprendedores participantes consolidaron ventas por un valor superior a los $540 millones de pesos, mientras que, en cuanto a los consumidores ciudadanos, los puntos de físicos de atención y virtuales acumulan una asistencia cercana a los 146.000 visitantes, demostrando un interés del público por el consumo local con impacto social.

Estas cifras demuestran que estos negocios no dependen de la asistencia directa, sino de su capacidad competitiva en el mercado real.

Del asistencialismo a la productividad territorial

El informe indica que el verdadero valor de Sembradores de Paz radica en su impacto de fondo para la economía del país. Al formalizar estos negocios, el programa ayuda a mitigar las brechas de empleo en el campo y fomenta la autonomía financiera.

El evento contará con un espacio desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Y los puntos se podrán consultar a través de la página ape.sena.edu.co.

El SENA concluye que “Creemos en el emprendimiento como una herramienta fundamental para generar oportunidades de empleo, impulsar el crecimiento económico y contribuir a la construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia en Colombia”.