MinTransporte niega que Bogotá haya quedado fuera del Regiotram del Norte: “Es clave en el proyecto”

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MinTransporte niega que Bogotá haya quedado por fuera del Regiotram: “Es clave en el proyecto”

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció acerca de las declaraciones de Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, sobre el proyecto Regiotram del Norte, también conocido como Tren de Zipaquirá.

Cabe recordar que el pasado 5 de mayo, en el marco de la firma de un nuevo documento Conpes entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca para aumentar el aporte de la Nación al proyecto en casi el 82%, Silva advirtió que Bogotá habría quedado por fuera.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Silva advirtió que el Conpes 4190 tomó por sorpresa a la administración distrital, pues en este “se excluye a Bogotá del proyecto Regiotram del Norte” y “ningún equipo de la Alcaldía de Bogotá fue consultado”.

En respuesta, la ministra Rojas expresó en Caracol Radio que esa frase no es cierta: “Bogotá no solo no queda por fuera, (sino que) es absolutamente clave en todo el proyecto de Regiotram”.

“De los 17 billones de pesos que cuesta este proyecto del Tren de Zipaquirá, 7 billones de pesos se van a invertir en Bogotá (…) de las 17 estaciones, 11 son en Bogotá. Este proyecto es maravilloso para la capital, casi que se debería llamar el “tren de Bogotá”, explicó.

Es preciso recordar que el sistema férreo eléctrico del Regiotram del Norte, cuya entrada en operación se espera para 2034, tendrá un trazado de 49 kilómetros y conectará a Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

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