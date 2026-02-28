Neiva refuerza controles para el uso seguro de vehículos eléctricos livianos

Neiva

La Alcaldía de Neiva reiteró el llamado a los ciudadanos que se movilizan en patinetas, scooters y bicicletas eléctricas para que adopten conductas responsables en las vías. El objetivo es fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes que involucren a peatones, conductores y demás actores del tránsito. Estas alternativas de transporte han ganado espacio en la ciudad y requieren mayor compromiso por parte de quienes las utilizan.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2486 de 2025, la Secretaría de Movilidad de Neiva recordó que los conductores deben cumplir requisitos específicos para circular. Entre ellos, ser mayores de 16 años, portar casco reglamentario cerrado y usar elementos reflectivos en horario nocturno.

Edna Johanna Cruz, secretaria de Movilidad, comento que “la normativa prohíbe la circulación de estos vehículos por andenes, sardineles y zonas destinadas exclusivamente a peatones. Asimismo, exige que cuenten con sistemas de iluminación adecuados y que no transporten objetos que afecten la visibilidad o representen riesgo para otros usuarios”.

Las autoridades precisaron que, cuando existan ciclovías, estos vehículos deben transitar por esos espacios; de lo contrario, deberán desplazarse por el costado derecho de la vía. Desde la administración municipal se insiste en que el crecimiento de estos medios de transporte es positivo para el medio ambiente, siempre que vaya acompañado de cultura ciudadana y respeto por las normas.