CTI capturó a uno de los presuntos implicados en crimen de estudiante en la estación Minuto de Dios

Fue capturada la segunda persona que habría participado del crimen del estudiante universitario ocurrido el 15 de abril en la estación Minuto de DIOS, en Bogotá.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue capturado el segundo hombre que estaría implicado en el homicidio del estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, ocurrido el pasado miércoles 15 de abril en la estación Minuto de DIOS de TransMilenio, en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá.

Según se conoció, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron en el sector de Cedritos, en el norte de Bogotá, a un sujeto que podría estar relacionado con el crimen que se dio en medio de un hurto cuando la víctima se opuso a que le robaran su celular y fue herido con arma blanca.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de Bogotá le imputará los delitos de hurto calificado y homicidio, ambas conductas agravadas ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

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Primera captura

El pasado 15 de mayo, fue capturado en el barrio Garcés Navas, de la localidad de Engativá, en Bogotá, el presunto responsable del homicidio de un estudiante universitario en una estación de TransMilenio.

Según se conoció, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) efectuaron la captura del supuesto homicida.

“Este hombre, de 22 años, habría atacado al joven con un arma cortopunzante para arrebatarle el teléfono celular y posteriormente escapar del lugar”, señaló la Fiscalía.