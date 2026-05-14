SuperFinanciera abre investigación por traslado de recursos de AFP a Colpensiones

La Superfinanciera abre una investigación sobre el traslado de los recursos de los fondos privados de Pensiones (AFP) a Colpensiones de quienes ya se pensionaron, siguiendo las instrucciones de @PetroGustavo. Revela que el monto total de esos recursos no son $5 billones sino $8,7 billones de 32.803 afiliados.

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