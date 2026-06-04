Congreso aprobó proyecto para castigar la zoofilia como delito: estas serían las penas

El Congreso de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que convierte la zoofilia en un delito penal en Colombia.

La iniciativa fue de autoría de la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, y solo le hace falta la sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

Según la nueva ley, quien acceda carnalmente a un animal podría ser condenado a una pena de prisión de entre 48 y 55 meses.

Igualmente, se vería sometido a inhabilidades de 2 a 4 años para ejercer oficios relacionados con animales, y multas de entre 30 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora, las penas podrían aumentar y llegar hasta los 140 meses de cárcel cuando el delito se cometa en espacios públicos o cuando los hechos sean grabados con fines pornográficos.

“No hay que normalizar que los animales sean abusados sexualmente, causándoles casi siempre la muerte. Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia y no lo podemos tolerar”, dijo la senadora del Pacto Histórico.

La senadora también dijo que esta sería una forma de prevenir delitos contra niños: “Hay evidencias técnicas y científicas que señalan que algunos violadores de niños han tenido previamente conductas de abuso sexual en animales. Lo que queremos es que se haga esta modificación ya con la ley, para que podamos prevenir y castigar estos casos lamentables contra seres en estado de indefensión”.