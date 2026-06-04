FMI y Venezuela registran progreso en negociaciones sobre monitoreo y asistencia monetaria

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Venezuela mantienen discusiones para el regreso paulatino del país sudamericano a los programas de monitoreo y de asistencia de la institución, confirmó la portavoz del Fondo, Julie Kozack.

El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019.

El vicepresidente de Economía y Finanzas venezolano, Calixto Ortega Sánchez, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, la semana pasada en Washington, explicó la portavoz.

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“Discutieron sobre cómo el FMI puede apoyar los esfuerzos de Venezuela para fortalecer su estabilidad macroeconómica”, indicó.

“Eso incluye una vía para llevar a cabo una consulta en virtud del artículo IV”, añadió.

Todos los miembros del FMI están obligados a aceptar una revisión anual de sus cuentas, lo que se conoce como consulta del Artículo IV del Convenio Consultivo del Fondo.

La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004.

El vicepresidente venezolano y la jefa del FMI discutieron “las prioridades de asistencia técnica” o cómo mejorar “las estadísticas macroeconómicas”, indicó la portavoz.

Uno de los temas más delicados de la negociación es la reanudación del acceso a las reservas de Venezuela en el Fondo, el equivalente a 5.100 millones de dólares.

Otra cuestión es la renegociación de la deuda exterior venezolana, algo en lo que el Fondo “no está todavía involucrado”, precisó Kozack.

El Banco Central de Venezuela no publica datos oficiales sobre la deuda pública externa desde 2018, cuando el monto ascendía a casi 90.000 millones de dólares.

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Estados Unidos ha ido acelerando el levantamiento de sanciones tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en enero mediante una operación militar.

El Tesoro estadounidense admite ahora “determinados servicios” en relación con esa reestructuración de la deuda, pero aún quedan pendientes otras sanciones, que Washington mantiene como forma de control sobre las finanzas públicas venezolanas.