Galán cuestiona al Gobierno Petro por nombramiento del jefe de la banda ‘El Mesa’ como gestor de paz

Hoy en Bogotá se anunció que fueron capturados 23 presuntos integrantes de la banda ‘El Mesa’ que son señalados de múltiples homicidios y del tráfico de estupefacientes en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe en la capital y otras partes del país.

El operativo para conseguir esas capturas fue liderado por la Policía de Bogotá, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el trabajo de las autoridades.

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“Gracias a una investigación de cerca de un año logramos identificar a 23 miembros de esta banda. Se trata de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes que, en su disputa por estos mercados ilegales, generan violencia y cometen homicidios”, afirmó el mandatario.

Galán cuestiona al Gobierno Petro por gestor de paz

Más tarde, a través de su cuenta de X, el alcalde Galán cuestionó la Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por nombrar a Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el ‘Montañero’, como gestor de paz. Además, según indicó el mandatario, se le levantó la orden de captura.

“Mientras que, en Bogotá, DIJIN, Fiscalía, Policía, con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, busca capturar y desarticular una banda delincuencial dedicada a graves delitos, el Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levanta la orden de captura”, comenzó diciendo el alcalde.

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Asimismo, el mandatario aseguró que uno de los sicarios de esta banda sería responsable de cerca de 50 homicidios en Colombia. “Esa es la peligrosidad de esa banda”, dijo el alcalde, quien cuestionó que ‘El Montañero’ haya quedado sin orden de captura.

“Así es muy jodido luchar contra la delincuencia en el país”, manifestó el mandatario. Además, afirmó que es hora de abrir una discusión con respecto a los gestores de paz. “No más beneficios para delincuentes peligrosos que deberían estar en la cárcel”, fueron las palabras del mandatario.

Alias ‘El Montañero’ es un exguerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL), quien cofundó la banda ‘El Mesa’. La organización, originaria de Bello, Antioquia, tiene presencia en Bogotá desde 2012. La banda comenzó a delinquir en Bogotá usando fachadas de taxistas para transportar estupefacientes y armas de fuego.