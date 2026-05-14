Fiscal se mantiene firme sobre no suspender por ahora 29 órdenes de captura de Clan del Golfo
Este fue el balance del encuentro entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y el Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se mantiene en la decisión de abstenerse de suspender las 29 órdenes de captura de los cabecillas del Clan del Golfo y las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
Este fue el balance del encuentro entre la jefe de la Fiscalía y el Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...