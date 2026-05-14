Abogado del Clan del Golfo critica decisión de la Fiscalía: la competencia es del presidente Petro
Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, reveló confusión en el gobierno: “Una cosa es lo que dice el presidente y otra lo que dicen sus funcionarios” sobre el proceso de paz.
Abogado del Clan del Golfo critica decisión de la Fiscalía: la competencia es del presidente Petro
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Los diálogos de paz con el Ejército Gaitánista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, atraviesan un momento de profunda incertidumbre, marcado por desacuerdos entre la Fiscalía General de la Nación y la Presidencia de la República.
Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, ofreció una perspectiva crítica sobre la situación actual, criticando la decisión de la Fiscalía General y señalando inconsistencias en la gestión gubernamental.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...