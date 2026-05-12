Petro por condiciones de Fiscalía para suspender ordenes de captura del EGC: “el presidente ordena”

Ante la decisión de la Fiscalía de condicionar la suspensión de las órdenes de captura contra los 29 cabecillas del Clan del Golfo, Gustavo Petro reiteró en que el presidente es el que ordena la política de paz de Colombia.

Confirmó que con la petición que hizo, el mandatario no ha solicitado la suspensión de la orden de extradición de alias “Chiquito malo”, ni ha autorizado la lista de los primeros 400 combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias “Chiquito malo” ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General", señaló.

¿Qué más dijo el presidente?

El mandatario reiteró en que solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender las órdenes de extradición.

Además, confirmó en que hoy continuarán con la reunión de la evaluación sobre la resolución de la comisión de paz, para definir la lista completa de los 400 integrantes del llamado Ejército Gaitanista de Colombia, que no tendrá extaditables.

Esto será, condicionado a lo dispuesto en los acuerdos como el desmantelamiento de la economía ilícita y el respeto a la población civil; lo que determinará si el proceso se declara en estado avanzado.