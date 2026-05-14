Clan del Golfo habría iniciado movimientos armados y logísticos tras solicitud de suspender capturas

Fuentes en terreno e información de inteligencia conocidas por Caracol Radio alertaron que el Clan del Golfo ya habría iniciado movimientos armados y coordinaciones logísticas en corredores estratégicos del Chocó y la frontera con Panamá, luego de la solicitud del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes que se concentrarían en las zonas de ubicación temporal.

Según los reportes, las estructuras ilegales comenzaron desplazamientos de tropas, armamento y material de intendencia a través del río Atrato y afluentes como los ríos Salaquí, Truandó y Buchadó, además de corredores marítimos cercanos a Unguía, Acandí y Capurganá.

Las fuentes sostienen que estos movimientos son coordinados principalmente por el Frente Pablo José Montalvo Cuitiva, estructura señalada de controlar corredores entre Riosucio, Belén de Bajirá, el río Cacarica y zonas fronterizas con Panamá.

“La intención es mover al máximo el clorhidrato de cocaína que tienen represado y consolidar el control sobre las poblaciones”, aseguró una fuente consultada por Caracol Radio.

De acuerdo con la información recopilada, alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo, habría sostenido reuniones con alias ‘El Cura’ para fortalecer los corredores estratégicos y aprovechar la reducción de presión judicial y operacional en la zona.

Las fuentes aseguran que Unguía volvió a convertirse en un punto clave para el narcotráfico por su conexión entre Chocó, el Caribe y Panamá. “Unguía está prácticamente en el centro entre el Caribe y Chocó. De Unguía usted se tira a Acandí, Sapzurro, Capurganá, Panamá”, indicó un oficial.

Además, inteligencia señala que alias ‘Monseñor’, integrante del estado mayor del EGC y antiguo cabecilla de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva, estaría coordinando narcotráfico, finanzas y explotación ilegal de oro en la frontera con Panamá.

Las fuentes también advierten que sectores como las cabeceras de los ríos Salaquí y Truandó continúan sin presencia permanente de la Fuerza Pública, situación que estaría siendo aprovechada por las estructuras ilegales para consolidar rutas del narcotráfico y economías criminales.