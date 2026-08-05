Amenazas, denuncias y acciones judiciales: el panorama en la U. Nacional tras caso Kevin Arriguí

Lo que inicialmente fue investigado como un violento hecho dentro de la universidad hoy tiene enfrentados a distintos sectores de la comunidad universitaria, que intercambian acusaciones, denuncian amenazas y anuncian acciones judiciales mientras avanza la investigación de la Fiscalía.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el dirigente nacional de Sintraunal, Juan Carlos Arango, rechazó los señalamientos que vinculan al sindicato con la agresión contra Arriguí y aseguró que la organización está siendo víctima de una campaña de estigmatización y de un “linchamiento mediático” que, según afirmó, busca desacreditar el trabajo sindical dentro de las universidades públicas.

“Aquí se ha tratado de instalar el relato de que el sindicato agredió y apuñaló a ese estudiante y eso no es cierto. Nos están presentando como un sindicato de asesinos y eso busca aniquilar moral y físicamente a nuestros dirigentes” indicó el dirigente gremial.

Arango sostuvo que el ambiente dentro de la Universidad Nacional se ha deteriorado por una creciente confrontación política e ideológica. Incluso aseguró que existe una ofensiva contra el sindicato y denunció hostigamientos hacia dirigentes, trabajadores y estudiantes que respaldan esa organización.

En ese contexto, confirmó que Sintraunal inició acciones judiciales y administrativas contra Kevin Arriguí, las personas que, según indicó, lo acompañaban el día del altercado y el profesor Diego Torres.

El dirigente también insistió en que, según la versión conocida por el sindicato, Arriguí habría participado encapuchado en el retiro de propaganda sindical y presuntamente portaba un arma blanca, afirmaciones que hacen parte de las distintas versiones que actualmente son investigadas por la Fiscalía.

Por su parte, el profesor Diego Torres rechazó los señalamientos hechos por Arango y aseguró que él también ha sido víctima de amenazas tras pronunciarse sobre este caso. Incluso afirmó que el temor se ha extendido entre algunos integrantes de la comunidad académica.

“Hoy tengo una reunión en la Fiscalía por unos gráficos amenazantes contra mi vida porque me dicen que soy un ‘facho’. Tengo miedo de ir al campus” afirmó Torres.

Además, negó haber promovido actos de violencia contra Sintraunal y sostuvo que siempre ha acudido a las vías institucionales para expresar sus diferencias. Además, cuestionó el tono de los señalamientos hechos por el sindicato y aseguró que la investigación debe establecer responsabilidades sin privilegiar ninguna versión.

En ese sentido, afirmó que las autoridades deben investigar a todas las personas que participaron en el altercado, incluido Kevin Arriguí, si así lo determinan las pruebas.

“He pedido públicamente que se investigue a todas las personas involucradas, incluyendo a Kevin Arriguí. Si el ordenamiento jurídico determina que alguien cometió un delito, debe responder”.

Las declaraciones conocidas este martes muestran que la controversia ya no se limita a esclarecer quiénes participaron en el altercado del 29 de julio. Ahora también se centra en las denuncias de amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones que, según ambas partes, han surgido tras hacerse públicas sus posiciones sobre lo ocurrido.

Mientras Sintraunal sostiene que existe una campaña para desacreditar al sindicato y a sus dirigentes, sectores de la comunidad universitaria afirman que expresar una postura diferente frente a este caso también ha generado intimidaciones y un clima de temor dentro del campus.

Con versiones completamente opuestas sobre lo sucedido aquella noche, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar qué ocurrió, establecer las responsabilidades individuales y definir si existen consecuencias penales o disciplinarias para cualquiera de los involucrados.