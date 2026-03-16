Secretaría de Educación monitoreó dificultades en movilidad de estudiantes para presentar el ICFES

Este domingo, 15 de marzo, varios estudiantes de grado once de Bogotá se encontraron con dificultades en la movilidad para dirigirse a los lugares designados para presentar las Pruebas Saber 11.

Precisamente en la ciudad se presentaron varios eventos que generaron aglomeraciones y complicaciones en los traslados, sobre todo en las zonas del centro y el norte.

Ante la situación, la Secretaría de Educación, en cabeza de Julia Rubiano, anunció que estará atenta para recibir las quejas de estudiantes que hayan tenido posibles afectaciones.

“Desde la Secretaría estamos atentos a la situación presentada hoy con algunos estudiantes que tenían programada la presentación de las pruebas Saber 11 calendario B”, dijo la secretaria Rubiano.

Y agregó, “Durante todo el día hemos estado en contacto con ICFES Colombia, entidad encargada de coordinar la aplicación en todo el país, para conocer el alcance de lo ocurrido en Bogotá e ir encontrando soluciones para las y los jóvenes que pudieron verse afectados”.