Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 mar 2026 Actualizado 12:35

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Educación

Secretaría de Educación monitoreó dificultades en movilidad de estudiantes para presentar el ICFES

En Bogotá se llevaron a cabo varios eventos públicos y deportivos que complicaron la movilidad en la ciudad.

Imagen de referencia a exámen del ICFES/ Getty Images / Tetra Images

Imagen de referencia a exámen del ICFES/ Getty Images

Este domingo, 15 de marzo, varios estudiantes de grado once de Bogotá se encontraron con dificultades en la movilidad para dirigirse a los lugares designados para presentar las Pruebas Saber 11.

Precisamente en la ciudad se presentaron varios eventos que generaron aglomeraciones y complicaciones en los traslados, sobre todo en las zonas del centro y el norte.

Ante la situación, la Secretaría de Educación, en cabeza de Julia Rubiano, anunció que estará atenta para recibir las quejas de estudiantes que hayan tenido posibles afectaciones.

“Desde la Secretaría estamos atentos a la situación presentada hoy con algunos estudiantes que tenían programada la presentación de las pruebas Saber 11 calendario B”, dijo la secretaria Rubiano.

Y agregó, “Durante todo el día hemos estado en contacto con ICFES Colombia, entidad encargada de coordinar la aplicación en todo el país, para conocer el alcance de lo ocurrido en Bogotá e ir encontrando soluciones para las y los jóvenes que pudieron verse afectados”.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir