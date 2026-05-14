¿Qué pregrados tienen política de gratuidad en la Distrital? Hay inscripciones abiertas 2026-III

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha abierto la convocatoria para pregrados de formación del período 2026-III con matrícula cero.

Dicha estrategia está bajo el amparo de la política de gratuidad, donde los estudiantes admitidos solo deberán asumir el costo del seguro estudiantil y el valor de la inscripción, que será de aproximadamente 175.092 pesos.

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Esta oferta académica contempla múltiples áreas del conocimiento que están distribuidas en las siete facultades de la institución, y son las siguientes:

Ingeniería

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Artes ASAB

Ciencias Matemáticas y Naturales

Ciencias y Educación

Tecnológica

Ciencias de la salud

Entre los programas disponibles se encuentran las siguientes carreras:

Ingeniería de Sistemas

Comunicación Social y Periodismo

Enfermería

Biología

Artes escénicas

Diversas licenciaturas.

Si bien esta convocatoria abrió el pasado 14 de abril, todos los interesados podrían registrarse hasta el próximo 25 de mayo por medio de la página web de admisiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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¿Qué requisitos debo tener para poder aplicar a la convocatoria para pregrados de formación del período 2026-III con matrícula cero de la Universidad Distrital?

De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web de la Universidad Distrital, los solicitantes deben contar con los resultados de la prueba Saber 11 de los últimos cinco años, así como una copia del documento de identidad.

Además, deberá realizar el pre-registro, la generación y pago del PIN y la formalización del proceso con el ingreso de sus datos personales y resultados de las pruebas del ICFES.

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¿Cómo puedo hacer el proceso de pre-registro para aplicar a la convocatoria para pregrados de formación del período 2026-III con matrícula cero de la Universidad Distrital?

A continuación le compartiremos el paso a paso para poder llevar a cabo dicho proceso con las entidades educativas, el mismo que debe realizarse única y exclusivamente en línea.

Ingrese al siguiente enlace: https://www.udistrital.edu.co/admisiones/index.php/

https://www.udistrital.edu.co/admisiones/index.php/ Serán desplegadas cinco opciones, de las cuales deberá seleccionar ‘ Primer Ingreso ’.

’. Aquí ya estará ubicado en la pestaña de los pasos para llevar a cabo la inscripción y deberás seleccionar la opción ‘ Pre-registro ’.

’. Se le habilitarán ciertas recomendaciones que ofrece la intuición para todos los interesados antes de realizar el proceso; para continuar, seleccione el apartado de ‘Pre-registro’.

que ofrece la intuición para todos los interesados antes de realizar el proceso; En este momento podrá ingresar su usuario, en el caso de que ya tenga uno; de lo contrario, deberá crear uno nuevo.

Ya deberá seguir los pasos que le indique la plataforma para poder aplicar a esta convocatoria.

“La Institución reiteró que realizar el pre-registro no equivale a estar inscrito en el proceso de admisiones. La inscripción solo se formaliza una vez se efectúe el pago del PIN, ya sea por medios electrónicos como PSE o de manera presencial en entidades bancarias autorizadas”, mencionó la entidad.

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