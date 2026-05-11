Inscripciones abiertas para ingresar a la Marina: Cómo aplicar y salario para 2026

La Armada Nacional de Colombia, entidad encargada de ejercer presencia y soberanía sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, ofrece a los colombianos la oportunidad para iniciar o dar continuidad a su carrera militar por medio de múltiples convocatorias que realiza a lo largo del año.

Estas convocatorias contemplan perfiles de personas a punto de terminar su bachillerato como incluso técnicos, tecnólogos y profesiones. Desde la página web oficial de la institución se muestran los requisitos y pasos para que los interesados se inscriban y estén atentos a las pruebas psicotécnicas y resultados que se publican a cierre de las convocatorias.

Estos son los cargos disponibles según el nivel de estudio:

Bachiller

Cadetes navales regulares.

Grumetes Navales regulares.

Cadete o alumno de Infantería de marina.

Técnico profesional y tecnólogo

Grumete del cuerpo administrativo.

Profesional

Cadete del Cuerpo Administrativo.

Cadete Profesional de Infantería de Marina.

Cadete Administrativo Médicos Universidad Militar Nueva Granada.

Nota: Adicional a esto, puede prestar servicio militar en la armada, pudiendo aspirar a ser infante de marina y seguir avanzando en esta carrera acreditando mínimo quinto (5º) grado de primaria.

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¿Cuáles son los requisitos para iniciar una carrera en la marina colombiana?

Cada cargo requiere una edad mínima y máxima para aspirar. En la mayoría de los casos se puede empezar desde los 16 años y se puede postular hasta los 24 o 29 años, respectivamente. Cada oportunidad requiere diferentes competencias y condiciones, pero las generales son:

Ser colombiano. Sexo masculino y femenino. Tener certificado de Sisbén. Ser bachiller o estar finalizando grado 11. Saber nadar (No se necesita certificación). No tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales ni estar en investigaciones de esta materia. No tener tatuajes visibles usando los uniformes de la institución.

Añadido a esto, algunas carreras requerirán un cierto puntaje en ciertos apartados de ICFES Saber 11 o Saber Pro y altura de al menos 1.55-1.60m, que en algunos casos varía según el género.

¿Cuánto gana un recién ingresado de la marina en Colombia en 2026?

Cabe acotar que los cadetes, alumnos y grumetes están en proceso de formación militar, por lo que reciben una bonificación mensual y beneficios institucionales (alojamiento, alimentación, salud, uniformes y formación) en vez de un salario formal, o sea que no se les paga prestaciones.

Así, el Decreto 384 de 2026 menciona en su artículo 21 que cadetes y grumetes “tendrán derecho al pago de una bonificación mensual en dólares estadounidenses, cuya cuantía fijará en cada caso el Ministerio de Defensa Nacional sin exceder de seiscientos dólares estadounidenses (US$600)“, que rondaría el monto del salario mínimo ($2.200.000).

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Ya graduados, lo que los volvería subtenientes, los hará tener un sueldo formal aproximado entre $3.200.000 y $3.800.000 mensuales. Por medio de ascensos, un teniente ganaría entre $3.800.000 y $4.500.000, y un capitán entre $4.500.000 y $5.500.000.

¿Cómo inscribirse a las convocatorias de la Armada Nacional?

Puede comenzar su proceso de manera virtual accediendo a la página web de inscripciones de la Armada Nacional, a la que puede acceder haciendo clic aquí.

Debe seleccionar el menú de la página ubicado arriba a la derecha y seleccionar “Programas de Formación” en donde puede elegir la opción según su estado académico (Bachiller, tecnólogo, profesional, entre otros.) Ahí verá las ofertas disponibles para cada nivel, selecciona los detalles de la oferta que le interesa y en esa página hace clic en “Pasos para la inscripción”, donde verá los formularios para su candidatura que debe llenar. Luego, debe entrar a la plataforma de la Armada, en la que inscribe sus datos personales y sube los archivos de los formularios. Una vez se registre, entre en la pestaña “PAGOS” de su perfil en el Sistema de Incorporación, escanee y cargue en formato PDF el recibo de pago de su inscripción y el acta de compromiso como aspirante. Finalmente, deberá esperar la notificación durante las próximas 48 horas para continuar con el proceso según los lineamientos de la entidad.

Tal como informa la plataforma, el tiempo promedio para culminar todas las pruebas y avanzar en el proceso de incorporación toma de 5 a 6 meses, por lo que será un proceso que requerirá paciencia y diligencia de todos los requisitos que se vayan solicitando.

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