ICETEX abrió convocatoria de 50 becas de alojamiento para estudiantes en Madrid: Así puede aplicar

El 2 de junio, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), a través de su portal web, informó a los colombianos de la apertura de la convocatoria para otorgar hasta 50 becas de alojamiento en el Colegio Mayor Colombiano Miguel Antonio Caro, con residencia en la Ciudad Universitaria de Madrid, España.

Esta oferta está dirigida exclusivamente a colombianos que estén llevando a cabo estudios de maestría o doctorado en instituciones de educación superior en dicha ciudad.

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“La iniciativa busca fortalecer los procesos de internacionalización de la educación superior colombiana y brindar mejores condiciones de bienestar y permanencia a estudiantes de posgrado que desarrollen sus estudios en España”, mencionó la entidad.

El ICETEX señaló que todos los interesados en aplicar a esta convocatoria deberán hacerlo únicamente por la página web del ICETEX, teniendo como fecha límite el próximo 3 de julio de 2026, donde deberán cargar la documentación requerida en formato digital y cumpliendo con los lineamientos estipulados.

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¿Qué incluye la beca de alojamiento para estudiantes colombianos en Madrid?

Esta beca contempla el alojamiento en habitación individual completamente amoblada, con cama, baño privado, escritorio, armario, televisor, nevera y microondas, además de desayuno diario y cobertura de servicios públicos como internet, agua, energía, gas, aire acondicionado y limpieza semanal.

misma que cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de julio de 2027.

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¿Para quiénes están dirigidas las becas de alojamiento para estudiantes colombianos en Madrid?

Esta convocatoria está dirigida a profesionales colombianos entre 21 y 45 años que cuenten con admisión definitiva para poder llevar a cabo estudios oficiales de maestría en Madrid durante el periodo 2026-2 o que actualmente cursen estudios presenciales de doctorado en la ciudad.

Es importante señalar que los aspirantes deberán acreditar un promedio mínimo de 4.0 sobre 5.0 y tener una experiencia profesional mínima de 12 meses.

“El proceso de selección priorizará criterios académicos, experiencia profesional y condiciones socioeconómicas, con enfoque diferencial para población proveniente de municipios PDET, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas reconocidas”, aseveró la entidad.

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¿Cómo aplicar a las becas de alojamiento para estudiantes colombianos en Madrid?

Le dejamos el paso a paso para poder aplicar a esta convocatoria académica ofrecida por el ICETEX y el Colegio Mayor Colombiano Miguel Antonio Caro, en Madrid, España.

Ingrese al portal web oficial del ICETEX www.icetex.gov.co

Seleccione en la parte superior la sección ‘ Becas ’ para después seleccionar la opción ‘ Becas para estudios en el exterior ’.

’ para después seleccionar la opción ‘ ’. Acceda al apartado de ‘ becas vigentes ’.

’. Elija la oferta ‘Becas de alojamiento en el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro en Madrid’.

‘Becas de alojamiento en el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro en Madrid’. Finalmente, en la parte inferior podrá postularse y seguir los pasos que le indica la entidad.

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