Ya hay fecha de pagos de Jóvenes en Paz 2026: cómo cobrar, beneficiarios y montos del giro

De fondo: Imagen de referencia de dos jóvenes (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentra el logo del programa Jóvenes En Paz (Cortesía: Prosperidad Social)

Prosperidad Social anunció que a partir del 14 de mayo inicia la entrega de transferencias del cuarto ciclo de Jóvenes en Paz en 2026. Con este subsidio, 8.284 jóvenes que cumplieron con los compromisos de participación en el programa podrán reclamar los recursos.

Según informa esta entidad del Gobierno Nacional, en este ciclo se invertirán cerca de 9.400 millones de pesos para seguir contribuyendo al propósito de pacificar los territorios con mayores niveles de violencia en el país.

Anuncio del inicio del cuarto ciclo del programa Jóvenes en Paz en 2026 (Crédito: Prosperidad Social) Ampliar Anuncio del inicio del cuarto ciclo del programa Jóvenes en Paz en 2026 (Crédito: Prosperidad Social) Cerrar

Asimismo, invita los participantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se publicará información actualizada sobre fechas y demás orientaciones.

¿Cómo recibir la transferencia monetaria del primer ciclo de Jóvenes en Paz 2026?

Prosperidad Social informó que el abono de la transferencia monetaria de este programa se realiza por medio de “la Plataforma SIIF a la cuenta bancaria o depósito electrónico escogido por los jóvenes vinculados”.

¿De cuánto es el monto del subsidio de Jóvenes en Paz para este 2026?

El monto de la transferencia monetaria de Jóvenes en Paz para este 2026 va desde los 500.000 hasta $1′000.000 de pesos colombianos, dependiendo del porcentaje de cumplimiento de las actividades determinadas por el decreto 1649 de 2023:

La asistencia o participación en las actividades del componente de educación de acuerdo con su contenido, la oferta disponible en el territorio y los mínimos de participación que defina el Programa.

de acuerdo con su contenido, la oferta disponible en el territorio y los mínimos de participación que defina el Programa. La asistencia o participación en las actividades del componente de corresponsabilidad o trabajo comunitario en su municipio, en consonancia con la oferta disponible en los territorios y los mínimos de participación que defina el manual operativo del programa.

Este incentivo consta de un máximo de 12 transferencias monetarias condicionadas (TMC) durante el año por beneficiario.

“Se transfiere directamente a la cuenta del joven, previa certificación de cumplimiento expedida por el Ministerio de Igualdad y Equidad”, dijo la entidad.

Así queda la tabla de transferencias según el porcentaje de cumplimiento que determine el Ministerio de Igualdad:

% Cumplimiento Valor de la TMC 100% $1′000.000 Entre el 90% al 99% $900.000 Entre el 80% al 89% $800.000 Entre el 70% al 79% $500.00 Menos del 70% No se recibe TMC

Le puede interesar: Líneas de crédito que ofrece ICETEX para financiar la universidad: Estratos que pueden aplicar y más

¿Qué es Jóvenes en Paz y quiénes aplican para este incentivo?

Jóvenes en Paz es un programa liderado por el Ministerio de Igualdad que busca generar una ruta de atención integral que garantice el goce efectivo de los derechos de población entre 14 y 28 años y en situación de vulnerabilidad.

El programa esfuerzos de diferentes entidades para:

Contribuir a romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables.

en comunidades vulnerables. Favorecer la desvinculación de dinámicas criminales.

Promover el acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales.

Prosperidad Social tiene a su cargo el componente de transferencias monetarias condicionadas, que se entrega a los jóvenes, siempre y cuando cumplan con los compromisos en los componentes de educación y corresponsabilidad determinados por el programa.

Finalmente, la entidad recuerda que sus canales de atención están disponibles para resolver inquietudes y brindar acompañamiento a los participantes.

Canales oficiales de Prosperidad Social:

Página web: prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.

También puede consultar: ¿De qué se trata y cómo aplicar a programa Colombia Solar? Estrategia para generar su propia energía

Escuche Caracol Radio EN VIVO: