Sociedad de Ingenieros Químicos expresa preocupación por estabilidad de UniAtlántico

Instalaciones de la sede norte de la Universidad del Atlántico. Foto: Uniatlántico.

La Sociedad Colombiana de Ingeniería Química, capítulo Atlántico, junto a 23 profesionales y empresarios del sector, envió una carta al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico expresando preocupación por la falta de continuidad administrativa y su impacto en los procesos académicos e investigativos.

Piden liderazgo sólido en la UniAtlántico

A través de una carta dirigida al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, la Sociedad Colombiana de Ingeniería Química, capítulo Atlántico, manifestó inquietud por la situación institucional que atraviesa el alma máter.

El documento fue firmado por el presidente de la agremiación, Oswaldo Del Castillo, junto a otros 23 profesionales, asesores y empresarios vinculados al sector químico e industrial.

“La universidad necesita estabilidad”

Del Castillo aseguró que la universidad requiere liderazgos fuertes y alejados de disputas políticas o intereses particulares, especialmente en medio de decisiones clave como la elección de decanos y directivos.

“La Universidad del Atlántico necesita estabilidad institucional y una dirección que priorice el fortalecimiento académico y la investigación”, expresó el dirigente gremial.

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Advierten pérdida de competitividad

El representante de los ingenieros químicos lamentó que la Universidad del Atlántico haya perdido terreno frente a otras instituciones de Barranquilla y del país, pese a contar con docentes altamente calificados y una importante capacidad investigativa.

Según indicó, el reto principal es consolidar una dirección que logre articular y proyectar todo el potencial académico de la universidad pública del departamento.