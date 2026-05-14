Denuncia secuestro de 22 motocarros y presunta red de extorsión en Soledad, Atlántico

Una grave denuncia sobre presuntas extorsiones y secuestro de vehículos realizó el concejal de Soledad, Brayan Orozco, quien alertó sobre la existencia de una estructura criminal que estaría operando en distintos sectores comerciales del municipio y afectando al gremio motocarrista.

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Según el cabildante, al menos 22 motocarros habrían sido retenidos por hombres armados en zonas como Plaza del Sol, Hipódromo, Carnaval, Nuestro Atlántico, Costa Hermosa y la vía hacia Granabasto. De acuerdo con la denuncia, los delincuentes obligarían a los conductores a pagar cuotas ilegales para poder movilizar pasajeros desde estos puntos estratégicos.

Orozco aseguró que las bandas criminales implementaron un sistema de “planillas”, mediante el cual los motocarristas deben cancelar hasta 18 mil pesos diarios para poder operar en centros comerciales y sectores de alta circulación.

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“Solamente puede movilizar gente que salga de esos puntos comerciales los motocarros que estén registrados en una planilla. Motocarro que no se encuentre en la planilla y que no esté pagando la inscripción, inmediatamente es secuestrado”, afirmó el concejal.

El funcionario explicó que los vehículos retenidos serían llevados a sitios clandestinos y posteriormente sus propietarios recibirían exigencias económicas para recuperarlos. Según indicó, las sumas exigidas oscilarían entre 1,8 y 2,8 millones de pesos.

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La denuncia también advierte sobre un presunto esquema de financiamiento ilegal, ya que, según Orozco, las mismas estructuras delincuenciales estarían ofreciendo préstamos bajo la modalidad “gota a gota” para que las víctimas puedan pagar las extorsiones y recuperar sus motocarros.

El concejal hizo un llamado urgente a las autoridades para investigar estos hechos, reforzar la seguridad en las zonas comerciales de Soledad y brindar garantías a los conductores que, según afirmó, trabajan bajo amenazas y temor constante.