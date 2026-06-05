Prográmese: estos serán los cierres viales del fin de semana en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anunció un plan especial de movilidad para este fin de semana con motivo de la realización del IRONMAN 70.3 y la tradicional procesión de Corpus Christi, eventos que implicarán cierres viales parciales y totales en distintos puntos de la ciudad.

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La mayor intervención se llevará a cabo el domingo 8 de junio durante el desarrollo del IRONMAN 70.3, una de las competencias de triatlón más importantes del país, que reunirá a cientos de deportistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con las autoridades, entre las 3:00 de la mañana y las 9:00 de la mañana se implementarán cierres totales en la calle 106, entre la estación del tren y la carrera 89; la carrera 89, entre calles 106 y 109; y la calle 109, entre la carrera 89 y la Vía 40.

Asimismo, entre las 3:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde permanecerán cerrados varios tramos estratégicos de la ciudad, entre ellos la avenida del Río entre la calle 72 y la carrera 46; la avenida del Río en sentido sur-norte desde la carrera 38 hasta la carrera 46; la calle 72 entre la Vía 40 y la avenida del Río; y la Vía 40 en sentido Barranquilla–Puerto Colombia desde la calle 69 hasta la calle 110.

Para minimizar las afectaciones a la movilidad, la Secretaría de Tránsito habilitó rutas alternas y accesos controlados. El ingreso al barrio Las Flores y a las empresas ubicadas en ese sector estará permitido por la Vía 40 en sentido Puerto Colombia–Barranquilla entre las calles 110 y 98. De igual forma, quienes se dirijan al Gran Malecón podrán acceder por la calle 80 hasta la calle 72 utilizando los carriles habilitados en sentido Las Flores–Barranquilla.

Las autoridades recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones de los auxiliares de tránsito, quienes estarán ubicados en los puntos de cierre para orientar la circulación vehicular y peatonal.

Cierres por procesión de Corpus Christi

Por otra parte, el sábado 7 de junio se realizará la procesión de Corpus Christi, actividad religiosa que ocasionará cierres parciales en la carrera 50 entre calles 53 y 57 desde las 4:00 de la tarde hasta las 7:30 de la noche.

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Según el Distrito, las intersecciones serán cerradas de manera momentánea y secuencial conforme avance el recorrido, con acompañamiento de la Policía de Tránsito. La procesión partirá desde la Catedral Metropolitana, continuará por la calle 53 hasta la carrera 50 y culminará en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

La administración distrital señaló que todas las medidas estarán acompañadas de señalización preventiva y dispositivos de control con el fin de garantizar la seguridad vial, la movilidad y el adecuado desarrollo de ambos eventos.

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