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MinMinas descarta apagón en el país durante el Fenómeno de El Niño

El ministro Edwin Palma pidió a la ciudadanía y todos los sectores a sumarse a la estrategia del ahorro.

Apagón en 1992 Colombia.

Apagón en 1992 Colombia. (Colprensa)

Apagón en 1992 Colombia.

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