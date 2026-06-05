Barranquilla implementa acciones para mitigar el calor extremo

Barranquilla refuerza su estrategia ambiental con un conjunto de acciones para mitigar el calor extremo y consolidar su liderazgo en sostenibilidad, adaptación climática y transición energética, en el marco del Día Mundial del Medioambiente.

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La ciudad fue seleccionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), junto a otras 49 ciudades del mundo, para participar en la iniciativa Beat the Heat, que destaca a los territorios que implementan medidas frente al aumento de las temperaturas.

El alcalde Alejandro Char destacó que Barranquilla ha consolidado un modelo de desarrollo sostenible basado en soluciones naturales, transición energética y recuperación de espacios públicos, con una visión de ciudad más resiliente frente al cambio climático.

Uno de los ejes de la estrategia ha sido la siembra y mantenimiento de cerca de 200.000 árboles, así como la consolidación de bosques urbanos en distintos sectores, lo que ha permitido regular la temperatura, mejorar la calidad del aire y fortalecer la biodiversidad.

Asimismo, la administración distrital ha recuperado 77 puntos críticos de residuos dentro del programa Barranquilla Limpia y Linda, lo que ha contribuido a reducir emisiones de CO₂ y mejorar la calidad ambiental en decenas de barrios de la ciudad.

Finalmente, el Distrito avanza en proyectos de transición energética, modernización del alumbrado público con tecnología LED, implementación de energía solar y biogás, y programas de vivienda sostenible, consolidando a Barranquilla como referente regional en acción climática.