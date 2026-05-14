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14 may 2026 Actualizado 18:56

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Barranquilla

Así es el cronograma de pagos de subsidios para adultos mayores en Barranquilla

Los desembolsos se realizan con pico y cédula.

Imagen de referencia de entrega de subsidios a adultos mayores en Barranquilla./ Foto: Alcaldía de Barranquilla

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La Alcaldía de Barranquilla informó que, hasta mayo de 2026, ya se encuentran definidos los cronogramas de pago correspondientes a los primeros ciclos del año para los beneficiarios del subsidio distrital del adulto mayor.

Subsidio Distrital se paga por Efecty

La entidad habilitó diferentes puntos Efecty para la entrega de los recursos. Además, de acuerdo con la programación del segundo bimestre de 2026, desde el 13 hasta el 23 de mayo, se habilitó el pago para todas las terminaciones de cédula.

La Alcaldía indicó que el listado de puntos Efecty puede consultarse en el portal oficial de Barranquilla.

Más información

Canales de consulta y recomendaciones

Los adultos mayores pueden consultar información sobre pagos y estados del subsidio en el enlace: appbaq.barranquilla.gov.co:9494/Adulto_Mayor/Con_100.jsp

También están habilitados los siguientes canales:

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Entre las recomendaciones entregadas por el Distrito se encuentra presentar la cédula original al momento de reclamar el dinero y respetar el pico y cédula establecido para evitar aglomeraciones.

En caso de cobro por terceros, el apoderado deberá presentar un poder autenticado ante notaría con vigencia no mayor a 120 días

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