Zona de Ubicación Temporal para combatientes del Frente Comuneros del Sur se instalará en Mallama

Mallama-Nariño

Cumplido el proceso de Consulta Previa con la comunidad, se acordó que la Zona de Ubicación Temporal- ZUT que albergará a combatientes del Frente Comuneros del Sur, que dejarán las armas se ubicará en el Resguardo el Gran Mallama. Así lo confirmó a Caracol Radio Carlos Erazo, delegado del Gobierno en la mesa de diálogo con este grupo que se separó del ELN

Agregó que en la zona se requiere hacer unas adecuaciones por lo que por ahora no hay una fecha exacta de cuando empezaría a operar la ZUT. Agregó además que en la octava mesa desarrollada en Pasto se hizo un compromiso para la erradicación de cultivos de hoja de coca. En total serán treinta mil hectáreas sustituidas a través de este proceso y el que se adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

“Por parte del frente Comuneros del Sur hay el compromiso de erradicar cinco mil hectáreas, no es que los actores armados sean los dueños de los cultivos, los propietarios son campesinos que recibirán en apoyo de la Dirección de Sustitución de Cultivos para llegar con las comunidades a hacer las actividades pedagógicas y comenzar a hacer las inscripciones, comenzar a verificar que realmente esos cultivos que fueron inscritos para ser sustituidos sean realmente lo que son”. Señaló

Agregó que el proceso va en curso tanto en los municipios de Samaniego, Santa Cruz de Guachavés y Ricaurte y ahora iniciará en Cumbal.

Según Erazo dentro de los compromisos recientes en la mesa de diálogo se destaca el compromiso del grupo al margen de la ley de no interferir en el debate el electoral, es decir no hacer ninguna interferencia armada o con su presencia, tampoco apoyar a ningún candidato y a permitir que todos los candidatos, todos los movimientos políticos, todas las fuerzas políticas hagan su actividad proselitista en los territorios en donde el frente guerrillero tiene presencia.

¿Cuáles son a la fecha los logros más importantes con Comuneros del Sur?

En diálogo con Caracol Radio, el delegado del gobierno Carlos Erazo señaló que uno de los logros más destacados son el desescalamiento de la violencia en el territorio y la liberación de barias zonas de minas antipersonal, sumado a la capacitación a la comunidad en la educación del riesgo de minas en Samaniego, Santa Cruz, La Llanada, Mallama y Cumbal. De igual manera, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas que han permitido la exhumación de restos de 24 personas.