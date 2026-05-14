Roger Martínez carga contra Lorenzo tras dejarlo fuera de Selección Colombia: “No sabes un carajo”
El atacante Roger Martínez acompañó su mensaje con emojis de rosca y algún insulto.
El delantero colombiano Roger Martínez arremetió contra la preconvocatoria de 55 jugadores de la Selección Colombia de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Vea aquí: Prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026: conoza a los 55 convocados
A través de una historia en su cuenta de Instagram, el atacante del Al-Taawoun FC lanzó un fuerte cuestionamiento a la lista.
“Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano (23 en 30 partidos, y quedan dos fechas), peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, señaló.
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Incluso, acompañó su mensaje con emojis rosca y una ‘pistola de mano’.
“Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué, aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo (rosca). Más de lo mismo, pero ahé wee (pistola de mano)”, concluyó.
¿Cuál es la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026?
Porteros
- Kevin Mier
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
Defensas
- Álvaro Angulo
- Santiago Arias
- Cristian Borja
- Juan David Cabal
- Carlos Cuesta
- Willer Ditta
- Junior Hernández
- Jhon Janer Lucumí
- Déiver Machado
- Dávinson Sánchez
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Andrés Felipe Román
- Jhohan Romaña
- Édier Ocampo
Mediocampistas
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Jhon Solís
- James Rodríguez
- Jhon Arias
- Jordan Barrera
- Richard Ríos
- Wilmar Barrios
- Jorge Carracal
- Kevin Castaño
- Nelson Deossa
- Sebastián Gómez
- Jefferson Lerma
- Juan Guillermo Cuadrado
Delanteros
- Luis Javier Suárez
- Sebastián Villa
- Néiser Villarreal
- Kevin Viveros
- Luis Díaz
- Yáser Asprilla
- Rafael Santos Borré
- Jáminton Campaz
- Johan Carbonero
- Edwuin Cetré
- Jhon Córdoba
- Carlos Andrés Gómez
- Jhon Jader Durán
- Juan Camilo “Cucho” Hernández
- Steven Mendoza
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...