Roger Martínez carga contra Lorenzo tras dejarlo fuera de Selección Colombia: “No sabes un carajo”

El delantero colombiano Roger Martínez arremetió contra la preconvocatoria de 55 jugadores de la Selección Colombia de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Vea aquí: Prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026: conoza a los 55 convocados

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el atacante del Al-Taawoun FC lanzó un fuerte cuestionamiento a la lista.

“Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano (23 en 30 partidos, y quedan dos fechas), peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, señaló.

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Incluso, acompañó su mensaje con emojis rosca y una ‘pistola de mano’.

“Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué, aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo (rosca). Más de lo mismo, pero ahé wee (pistola de mano)”, concluyó.

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¿Cuál es la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

Porteros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Cristian Borja

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Jhon Janer Lucumí

Déiver Machado

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Andrés Felipe Román

Jhohan Romaña

Édier Ocampo

Mediocampistas

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

James Rodríguez

Jhon Arias

Jordan Barrera

Richard Ríos

Wilmar Barrios

Jorge Carracal

Kevin Castaño

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

Juan Guillermo Cuadrado

Delanteros