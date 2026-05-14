Las ausencias que llaman la atención en la prelista de Colombia para el Mundial

La publicación de la prelista de la Selección Colombia para el Mundial dejó varias sorpresas y abrió nuevamente el debate entre los hinchas sobre algunos nombres que no fueron tenidos en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo. Si bien el entrenador apostó por una base consolidada y por jugadores que atraviesan un buen momento deportivo, varios futbolistas que sonaron durante meses para integrar la convocatoria finalmente quedaron fuera.

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Entre las ausencias más comentadas aparecen dos delanteros históricos del fútbol colombiano: Radamel Falcao García , actualmente en Millonarios FC, y Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe . Ambos delanteros tuvieron buenos momentos durante la temporada y fueron constantemente pedidos por la afición, especialmente Rodallega, quien atraviesa un destacado presente goleador en la Liga y la Copa Libertadores.

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Delanteros que quedaron fuera

En ataque también quedaron sin lugar jugadores como Duván Zapata del Torino FC, Mateo Cassierra del Atlético Mineiro, Díber Cambindo del Club León, Óscar Estupiñán del FC Juárez y Alfredo Morelos de Atlético Nacional.

También aparecieron entre los nombres que en algún momento estuvieron en el radar futbolistas ofensivos como Luis Sinisterra de Cruzeiro, Kevin Serna de Fluminense, Marino Hinestroza de Vasco da Gama, Henry Mosquera del Red Bull Bragantino, Diego Valoyes de Portland Timbers y Daniel Mosquera del Hellas Verona.

Mediocampistas ausentes

En la mitad del campo también hubo nombres importantes que quedaron fuera de la consideración final. Jugadores como Mateus Uribe de Atlético Nacional, Eduard Atuesta de Orlando City SC, Miguel Monsalve de Grêmio, Pedro Bravo del FC Midtjylland y Jorman Campuzano no fueron incluidos en la prelista.

A ellos se suman futbolistas jóvenes como Óscar Perea del AVS Futebol y José Enamorado de Grêmio, quienes también llegaron a sonar como posibles alternativas para Lorenzo.

Defensas y arqueros que no fueron convocados

En zona defensiva quedaron ausentes Stefan Medina de Monterrey, Gabriel Fuentes de Fortaleza, Julián Millán de Fluminense, Brayan Medina del CD Tondela, Simón García de Atlético Nacional y el joven Juan Arizala del Udinese.

En el arco, uno de los nombres que también quedó fuera fue Devis Vásquez del Beşiktaş.

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Aunque varios de estos futbolistas no fueron incluidos inicialmente, todavía podrían convertirse en alternativas importantes en caso de lesiones o bajas de último momento antes de la convocatoria definitiva. Por ahora, Lorenzo parece haber apostado por una lista basada en actualidad, continuidad y equilibrio, pero el debate sobre las ausencias seguirá siendo uno de los temas principales alrededor de la Selección Colombia en los próximos días.