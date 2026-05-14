Mecanismo de la ONU asegura que el racismo persiste en Colombia y genera violencia

Bogotá

Durante 11 días integrantes del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Raciales de la ONU estuvo de visita en Colombia. Hizo presencia en Quibdó, Cartagena, Cali y Bogotá donde evidenció que en el país persiste un racismo estructural, sistémico e histórico lo que sigue generando violencia, exclusión y desconfianza hacia las instituciones del Estado.

Durante su estadía en el país este mecanismo evidenció que el racismo en Colombia no consiste en una serie de incidentes aislados, sino en un sistema arraigado que genera y perpetua las desigualdades.

Lo encontrado por el mecanismo en el país

Perfilamiento racial y violencia policial letal

Según explicó Víctor Rodríguez el representante del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Raciales de la ONU, los testimonios recopilados evidencian que los jóvenes negros son detenidos y registrados de manera desproporcionada basándose únicamente en estereotipos raciales que derivan en un uso excesivo y letal de la fuerza que en la mayoría de los casos queda impune.

Condiciones de detención inhumanas

Durante una visita al centro de detención provisional de Bellavista en Cartagena, se informó y lo evidenció el mecanismo de la ONU de un grave hacinamiento, acompañado de falta de luz sola, comida, ventilación, agua y atención médica, con personas encerradas durante meses e incluso años en instalaciones destinadas a la detención de corta duración.

“Las condiciones que presencié son inhumanas y degradantes. Nunca he visto condiciones peores en mi vida, despojan a las personas de toda dignidad”: Víctor Rodríguez, vocero del mecanismo.

Multas policiales como herramienta de exclusión social y laboral

Se identificaron estas medidas correctivas como un mecanismo de control social y exclusión económica, dirigido específicamente a jóvenes afrodescendientes, empujándolos a buscar otras alternativas que en algunos casos los acercan a los grupos armados.

Negligencia estatal y violencia por parte de los grupos armados ilegales

En el pacífico se corroboró que la ausencia del Estado crea un vacío que llenan automáticamente los grupos armados que reclutan a la fuerza a los menores, mientras que las comunidades afrodescendientes siguen siendo víctimas de asesinatos, desapariciones, desplazamientos, violencia sexual y confinamientos.

Las recomendaciones del mecanismo al Estado colombiano

Después de 11 días de visita el mecanismo le recomienda a Colombia promover la justicia racial, involucrar de manera significativa a las personas afrodescendientes, fortalecer los sistemas de recopilación de información y datos, continuar el debate sobre el posible traslado de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, dar prioridad a la rendición de cuentas por el perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza policial, garantizar la formación en temas de derechos humanos y abordar con prioridad la situación de las personas privadas de la libertad.

Todas las observaciones y recomendaciones serán presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre/octubre de este año.