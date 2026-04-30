Una delegación de la ONU evaluará en Colombia el uso de la fuerza por autoridades. Foto: Colprensa.

El presidente del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de las Naciones Unidas para promover la Justicia y la Igualdad Racial, Víctor Rodríguez Rescia, viajará a Colombia del 4 al 14 de mayo para analizar el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden, informó la ONU en un comunicado.

El experto en derechos humanos costarricense encabezará una delegación que examinará las leyes, políticas y prácticas que regulan las actuaciones de esos agentes.

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También se estudiarán medidas para garantizar la rendición de cuentas por uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por esos cuerpos de seguridad, especialmente contra personas africanas y afrodescendientes.

La delegación visitará Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó, y se reunirá con altos cargos del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Francia Márquez, así como representantes de las fuerzas del orden y del sistema de Justicia, de instituciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

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Al término de la visita, la delegación organizará una rueda de prensa de la Oficina de ONU Derechos Humanos en Bogotá, y más tarde presentará un informe de conclusiones y recomendaciones ante la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, prevista para septiembre y octubre de este año.

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