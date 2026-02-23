Tuitero que habría hostigado a Francia Márquez sería condenado a 4 años y 5 meses de prisión

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que el martes 17 de marzo de 2026 se anunciará el sentido de fallo contra Armando Luis Angulo Paternina, el hombre que publicó más de 20 mensajes que, según la Fiscalía General de la Nación, constituyeron actos de violencia de género y racismo contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, entre los meses de abril de 2023 y enero de 2024.

En su cuenta personal de la red social X (antes Twitter), utilizó adjetivos calificativos como “primate”, “mujerzuela”, “mascota”, “animal” y “parásito”.

En medio de la audiencia de alegatos de conclusión, que se realizó este lunes 23 de febrero ante el juez 13 Penal del Circuito de Medellín, la Fiscalía General de la Nación pidió que Angulo Paternina sea condenado. En el mismo sentido lo hizo la Procuraduría General de la Nación.

La representación de víctimas también solicitó sentencia condenatoria. La defensa, por su parte, pidió absolución.

Lea también: Este 16 de octubre inicia el juicio contra tuitero que llamó “primate” a Francia Márquez

De ser hallado culpable, Angulo Paternina se expone a una pena de entre 16 meses (1 año y cuatro meses) y, por la gravedad de la conducta, hasta 54 meses, es decir, 4 años y cinco meses de prisión, por el delito de hostigamiento agravado.

Así fue el caso:

El 8 de julio de 2024, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Armando Luis Angulo Paternina por los mensajes discriminatorios que habría publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Según se conoció en medio de la investigación, los mensajes fueron publicados entre abril de 2023 y enero de 2024. La Fiscalía señaló que dichas publicaciones “lesionaron la integridad personal y el derecho a no ser discriminada por motivos raciales de la vicepresidenta”.

Aunque inicialmente fue investigado por el delito de actos de discriminación, en el transcurso del proceso se modificó la tipificación por hostigamiento agravado, tras considerar que se adecuaba más a los hechos denunciados.