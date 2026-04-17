El ministro de Justicia advirtió que el hacinamiento en las cárceles del país es del 125%

Armenia

En su visita al departamento, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se refirió a la problemática de hacinamiento que se vive a nivel nacional.

Dio a conocer que es un tema estructural a propósito de las personas privadas de la libertad que están en las estaciones de Policía.

Sostuvo que es complicado ya que las personas que están condenadas deben estar en los centros penitenciarios y considera se pueden generar varias acciones que permitan mitigar el hacinamiento.

“El hacinamiento en general es como del 125%, se mueve entre el 119 y 125, pero ese es un problema que es muy estructurado a propósito de las personas privadas de libertad que están en los establecimientos en las estaciones de policía. Sí, eso es es complicado porque las que no están las que están condenadas deben estar en los centros penitenciarios", manifestó.

Añadió: “El Inpec tiene la capacidad de recibir con una serie de convenios con las gobernaciones y con las alcaldías recibir a estas personas privadas para la libertad, pero llevar estas personas sacando las detenciones, pues aumenta el hacinamiento carcelario".

Afirmó que una de esas soluciones es la de construir más cárceles donde incluso socializó que se entregará una en Riohacha para 1.400 cupos y aspiran recursos para otra en San Ángel en Magdalena donde se recibirían 3.400.

De otro lado, destacó que cuentan con policías que deberían estar en la seguridad y están dedicadas a cuidar personas privadas de la libertad por eso considera que los entes territoriales deben plantear centros carcelarios para tener personas sindicadas a través de una asociación publico privada.

“Hay muchas soluciones para eso, no hay una sola. Una es construir más cárceles, se va a entregar una en ahora en el mes de junio en Riohacha para cerca de 1400 cupos y estamos moviendo los recursos para una que se va a aprobar en San Ángel, Magdalena, donde se recibirían 3400. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que deberían hacer los entes territoriales es pensar porque resulta que con la sentencia de la Corte Constitucional, las personas que son capturadas antes de ir al IMPEC deben estar en centros, entonces ahí en estaciones de policía no están adaptadas para eso", destacó.

Considera lo anterior es una buena salida de exploración de los entes territoriales para hacerle frente a la situación de hacinamiento.