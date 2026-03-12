Ministerio de la Equidad solicitó a los candidatos presidenciales un pacto para erradicar el racismo

En Cali se realizó el Encuentro Nacional “Tejiendo resistencias: Voces de los pueblos por la justicia racial y la diversidad étnica y cultural”.

Un llamado a los candidatos presidenciales a hacer un Pacto para rechazar y trabajar contra toda violencia de racismo entre los colombianos, hizo desde Cali el ministro de la Igualdad y la Equidad, el indígena Nasa Alfredo Acosta Zapata, al iniciar la formulación de la Política Pública para la Erradicación del Racismo y la Discriminación Racial.

Cali fue el escenario del inicio de la formulación de esta Política Pública, una iniciativa del gobierno Nacional, orientada a enfrentar las desigualdades históricas y a garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y del pueblo Rrom o gitano en todo el país.

El Encuentro en Cali fue una oportunidad para presentar la ruta de construcción de la política Pública para la Erradicación del Racismo y la Discriminación Racial, y recopilar insumos para su formulación a través de mesas de trabajo.

Este proceso culminará con la expedición de un instrumento jurídico que definirá las acciones, responsabilidades institucionales y estrategias necesarias para garantizar la implementación de esta política pública a nivel nacional.

La política responde a una realidad estructural: el racismo y la discriminación racial continúan generando barreras para el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la participación política y las oportunidades económicas para los pueblos étnicos. Estas prácticas discriminatorias, heredadas de procesos históricos de colonización y esclavización, generaron desigualdades sociales y territoriales que persisten en Colombia.