Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 mar 2026 Actualizado 01:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Ministerio de la Equidad solicitó a los candidatos presidenciales un pacto para erradicar el racismo

En Cali se dio inicio a la “Política Pública para erradicar el Racismo y Discriminación Racial en Colombia”.

En Cali se realizó el Encuentro Nacional “Tejiendo resistencias: Voces de los pueblos por la justicia racial y la diversidad étnica y cultural”.

En Cali se realizó el Encuentro Nacional “Tejiendo resistencias: Voces de los pueblos por la justicia racial y la diversidad étnica y cultural”.

Un llamado a los candidatos presidenciales a hacer un Pacto para rechazar y trabajar contra toda violencia de racismo entre los colombianos, hizo desde Cali el ministro de la Igualdad y la Equidad, el indígena Nasa Alfredo Acosta Zapata, al iniciar la formulación de la Política Pública para la Erradicación del Racismo y la Discriminación Racial.

Cali fue el escenario del inicio de la formulación de esta Política Pública, una iniciativa del gobierno Nacional, orientada a enfrentar las desigualdades históricas y a garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y del pueblo Rrom o gitano en todo el país.

El Encuentro en Cali fue una oportunidad para presentar la ruta de construcción de la política Pública para la Erradicación del Racismo y la Discriminación Racial, y recopilar insumos para su formulación a través de mesas de trabajo.

Este proceso culminará con la expedición de un instrumento jurídico que definirá las acciones, responsabilidades institucionales y estrategias necesarias para garantizar la implementación de esta política pública a nivel nacional.

La política responde a una realidad estructural: el racismo y la discriminación racial continúan generando barreras para el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la participación política y las oportunidades económicas para los pueblos étnicos. Estas prácticas discriminatorias, heredadas de procesos históricos de colonización y esclavización, generaron desigualdades sociales y territoriales que persisten en Colombia.

Juan Carlos Díaz Flórez

Juan Carlos Díaz Flórez

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir