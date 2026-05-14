🔴EN VIVO Giro de Italia Etapa 6: los velocistas vuelven a escena rumbo a Nápoles
La jornada entre Paestum y Nápoles tendrá un recorrido favorable para una llegada masiva, aunque el final en ascenso podría marcar diferencias.
La sexta etapa del Giro de Italia se correrá este jueves entre Paestum y Nápoles sobre un recorrido de 141 kilómetros con perfil mayormente llano, escenario ideal para los velocistas del pelotón. El portugués Afonso Eulálio llegará como líder de la clasificación general tras las primeras jornadas en territorio italiano.
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Aunque el trazado presenta una única subida puntuable en Cava de’ Tirreni, de cuarta categoría, la expectativa apunta a un sprint masivo en Nápoles. Los equipos de embaladores buscarán controlar cualquier fuga antes de un cierre que tendrá tensión extra por la inclinación en los últimos metros. Nombres como Jonathan Milan, Dylan Groenewegen, Paul Magnier y Tobias Lund Andresen aparecen entre los favoritos para pelear por la victoria de etapa.
Siga acá EN VIVO la etapa 6 del Giro:
Ataque de 2 ciclistas en el pelotón
(Bélgica) Planckaert Edward (Alpecin - Premier Tech)
(Italia) Vergallito Luca (Alpecín - Premier Tech)
Caída de 4 ciclistas en el pelotón
(Italia) Sobrero Matteo (Lidl - Trek)
(Italia) Milan Jonathan (Lidl - Trek)
(Noruega) Kulset Johannes (Movilidad Uno-X)
(Noruega) Leknessund Andreas (Movilidad Uno-X)
Inicia la etapa 6
Los corredores ya marchan en la pista
Se preparán los corredores