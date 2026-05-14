Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 may 2026 Actualizado 12:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Giro de Italia

🔴EN VIVO Giro de Italia Etapa 6: los velocistas vuelven a escena rumbo a Nápoles

La jornada entre Paestum y Nápoles tendrá un recorrido favorable para una llegada masiva, aunque el final en ascenso podría marcar diferencias.

POTENZA, ITALY - MAY 13: (L-R) Derek Gee-West of Canada and Team Lidl - Trek and Thymen Arensman of Netherlands and Netcompany INEOS Cycling Team compete during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 5 a 203km stage from Praia a Mare to Potenza 705m / #UCIWT / on May 13, 2026 in Potenza, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

POTENZA, ITALY - MAY 13: (L-R) Derek Gee-West of Canada and Team Lidl - Trek and Thymen Arensman of Netherlands and Netcompany INEOS Cycling Team compete during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 5 a 203km stage from Praia a Mare to Potenza 705m / #UCIWT / on May 13, 2026 in Potenza, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

POTENZA, ITALY - MAY 13: (L-R) Derek Gee-West of Canada and Team Lidl - Trek and Thymen Arensman of Netherlands and Netcompany INEOS Cycling Team compete during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 5 a 203km stage from Praia a Mare to Potenza 705m / #UCIWT / on May 13, 2026 in Potenza, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

Añadir Caracol Radio en Google

La sexta etapa del Giro de Italia se correrá este jueves entre Paestum y Nápoles sobre un recorrido de 141 kilómetros con perfil mayormente llano, escenario ideal para los velocistas del pelotón. El portugués Afonso Eulálio llegará como líder de la clasificación general tras las primeras jornadas en territorio italiano.

Le puede interesar: James Rodríguez fue titular en su último partido con Minnesota: Resumen del partido con Colorado

Aunque el trazado presenta una única subida puntuable en Cava de’ Tirreni, de cuarta categoría, la expectativa apunta a un sprint masivo en Nápoles. Los equipos de embaladores buscarán controlar cualquier fuga antes de un cierre que tendrá tensión extra por la inclinación en los últimos metros. Nombres como Jonathan Milan, Dylan Groenewegen, Paul Magnier y Tobias Lund Andresen aparecen entre los favoritos para pelear por la victoria de etapa.

Siga acá EN VIVO la etapa 6 del Giro:

Hay nuevos mensajes
-132 Km

Ataque de 2 ciclistas en el pelotón

 (Bélgica) Planckaert Edward (Alpecin - Premier Tech)

 (Italia) Vergallito Luca (Alpecín - Premier Tech)

-137 Km

Caída de 4 ciclistas en el pelotón

(Italia)  Sobrero Matteo (Lidl - Trek)

 (Italia) Milan Jonathan (Lidl - Trek)

 (Noruega) Kulset Johannes (Movilidad Uno-X)

 (Noruega) Leknessund Andreas (Movilidad Uno-X)

Inicia la etapa 6

Los corredores ya marchan en la pista 

Se preparán los corredores

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir