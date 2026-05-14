🔴EN VIVO Giro de Italia Etapa 6: los velocistas vuelven a escena rumbo a Nápoles

POTENZA, ITALY - MAY 13: (L-R) Derek Gee-West of Canada and Team Lidl - Trek and Thymen Arensman of Netherlands and Netcompany INEOS Cycling Team compete during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 5 a 203km stage from Praia a Mare to Potenza 705m / #UCIWT / on May 13, 2026 in Potenza, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

La sexta etapa del Giro de Italia se correrá este jueves entre Paestum y Nápoles sobre un recorrido de 141 kilómetros con perfil mayormente llano, escenario ideal para los velocistas del pelotón. El portugués Afonso Eulálio llegará como líder de la clasificación general tras las primeras jornadas en territorio italiano.

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Aunque el trazado presenta una única subida puntuable en Cava de’ Tirreni, de cuarta categoría, la expectativa apunta a un sprint masivo en Nápoles. Los equipos de embaladores buscarán controlar cualquier fuga antes de un cierre que tendrá tensión extra por la inclinación en los últimos metros. Nombres como Jonathan Milan, Dylan Groenewegen, Paul Magnier y Tobias Lund Andresen aparecen entre los favoritos para pelear por la victoria de etapa.

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