JEP adelantó en Cúcuta audiencias por casos de falsos positivos en Norte de Santander

Cúcuta

Durante tres días la JEP lideró la audiencia de consolidación de aportes de verdad con más de 70 comparecientes de la fuerza pública vinculados a asesinatos presentados falsamente como bajas en combate en Norte de Santander, hechos ocurridos entre el 2001 y 2007.

“Vinimos a hacer una audiencia de presentación de informe, consolidación del régimen de condicionalidad y otras actuaciones procesales en el marco de la Ruta No Sancionatoria que viene desarrollando la Jurisdicción Especial para la Paz con partícipes no determinantes, esto es, no máximos responsables implicados en graves hechos", dijo a Caracol Radio el magistrado Mauricio García Cadena, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Indicó que “los hechos que se han atendido en esta audiencia, en esta ocasión fueron 13, relacionados con ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros de la Fuerza Pública, en total 79, que pertenecieron a cinco unidades militares del departamento de Norte de Santander”.

Agregó que “esto es la continuación de un trabajo que venimos desarrollando con la subsala Catatumbo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y que en lo que corresponde a mi despacho ya ha permitido realizar más de 65 audiencias, la mayoría aquí en el Norte de Santander, en donde han sido convocados más de 268 comparecientes, con participación de 103 víctimas y en donde se han esclarecido en buena parte 63 hechos”.

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El magistrado García Cadena enfatizó además que “a partir de esto nosotros tomamos las decisiones definitivas que corresponden, normalmente son renuncias a la persecución penal y vienen nuevas audiencias, digamos que la subsala Catatumbo cobija muchos hechos del Norte de Santander y fue precisamente uno de los departamentos que fue priorizado por la sala de reconocimiento de verdad, en donde además ya se han hecho acusaciones contra máximos responsables, entonces esto es como todo un trabajo articulado que viene haciendo la JEP para sancionar la mayor cantidad de implicados en estos graves crímenes”.

23 de los comparecientes asistieron a la audiencia de la manera presencial, mientras que los demás participaron desde la virtualidad.