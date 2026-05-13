Aumenta el desplazamiento de familias campesinas en Tibú, por enfrentamiento entre grupos armados

Aumenta desplazamiento de campesinos en el Catatumbo. / Foto: Archivo. ( Archivo )

Catatumbo

La comunidad del KM 25, zona rural de Tibú, en Norte de Santander, reporta que desde las 9:00 de la mañana de este miércoles 13 de mayo, grupos al margen de la ley sostiene enfrentamientos en zona rural, aumentando la zozobra y tensión entre los pobladores campesinos.

Representantes de organizaciones sociales aseguraron a Caracol Radio que 25 familias campesinas ya han salido desplazadas de la zona, buscando un refugio para salvaguardar sus vidas.

“Cerca al colegio, en Vetas, hay nueve adultos y siete niños. Ahí estas personas encontraron un refugio y se quedaron, pero otro número más grande de campesinos decidieron seguir hasta La Gabarra”, indicó un líder de la zona a Caracol Radio.

Están haciendo un llamado a las autoridades civiles del departamento para que se les brinde los mínimos humanitarios a estas personas que están huyendo de los enfrentamientos.

Continuan los homicidios selectivos en Tibú

En el sector La Silla, jurisdicción de la vereda La Florida, zona rural de Tibú, las autoridades reportan el homicidio de un hombre aún sin identificar.

La víctima fue hallada en la entrada a La Llana. Vestía jeans, camiseta negra y un buso vinotinto.

Hasta el momento se desconocen los móviles de este homicidio registrado al norte del departamento.