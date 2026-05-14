“Están dadas las condiciones para establecer la Zona Económica Especial Fronteriza”: Freddy Bernal

Frontera

En diálogo con la prensa venezolana y después de exponer ante la Asamblea Nacional de ese país el proyecto de Zona Económica Especial Binacional, Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, aseguró que todo está listo para que la presidente encargada de su país firme el decreto que deje en firme esta iniciativa entre Colombia y Venezuela.

“La economía del Táchira está amarrada a la economía del Norte de Santander. Hay una dinámica propia de más de 100 años entre Táchira y Norte de Santander que hace que el Táchira sea la bisagra que conecta comercialmente Colombia con Venezuela a través de San Antonio del Táchira y Ureña", dijo Bernal.

Más información Tensión en el municipio de El Carmen por ataque de grupos armados contra la fuerza pública

Resaltó que durante los años de cierre fronterizo, se perdieron más de 150 millones de dólares en el intercambio comercial entre ambos países y ese golpe económico se sintió, principalmente, en la zona de frontera.

“Gracias a la apertura, a las buenas relaciones entre el presidente Petro y el presidente secuestrado en Estados Unidos, Nicolás Maduro, comenzó el intercambio comercial”, añadió Bernal.

Pero fue más allá e indicó que el decreto está listo, para que Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela lo firme y comience a funcionar la ZEEB (Zona Económica Especial Binacional).

Más información Aumenta el desplazamiento de familias campesinas en Tibú, por enfrentamiento entre grupos armados

“Hoy, entre Venezuela y Colombia, hay 1.100 millones de intercambio comercial. Pero lo importante, es que de esos 1.100 millones, 453 son entre Táchira y Norte de Santander. O sea, el 39%. Eso hace que, económicamente, esa zona económica especial sea la zona económica con mayor capacidad de poder salir adelante”.

Hasta el momento, el gobierno colombiano no se ha vuelto a pronunciar públicamente, frente a esta zona económica que compromete al Norte de Santander.