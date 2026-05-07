JEP adelantó la primera audiencia territorial de medidas de satisfacción para víctimas de El Carmen

Audiencia territorial de medidas de satisfacción para víctimas de El Carmen. / Foto: JEP.

Norte de Santander

El municipio de Ocaña fue el epicentro para que la JEP adelantara la primera jornada de la audiencia territorial de medidas de satisfacción para víctimas de El Carmen, Norte de Santander, donde comparecientes de la fuerza pública que pertenecieron a la Brigada Móvil No. 15 del Ejército Nacional, han reconocido responsabilidad y han pedido perdón a las víctimas por el asesinato de 17 personas entre 2007 y 2008, presentadas falsamente como bajas en combate.

Según lo dio a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz, “los 41 comparecientes convocados a esta audiencia pública pertenecieron a la Brigada Móvil No. 15 del Ejército Nacional en la época de los hechos. Estuvieron involucrados en 14 hechos cometidos en 2007 y 2008, en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, dejando a 17 víctimas asesinadas, 15 hombres y dos mujeres, quienes fueron presentadas falsamente como bajas en combate".

El magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Pedro Díaz Romero, fue el encargado de liderar esta primera jornada, que “hace parte de la Ruta No Sancionatoria de la JEP”.

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En el auditorio del Instituto Técnico Industrial, lugar donde se llevó a cabo esta primera jornada, fueron colocadas las fotografías de las víctimas, junto a flores amarillas y blancas, como símbolo de memoria y dignificación.

“Estamos aquí para que las víctimas escuchen la verdad, para que haya reconocimiento y para construir la paz que tanto necesita esta región”, dijo Luis Fernando Niño López, Alto Consejero para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander, quien además resaltó que “no es posible que hoy estemos en una audiencia de reconocimiento, mientras hay organizaciones que siguen segando la vida”, haciendo referencia a la crisis que vive actualmente el Catatumbo, por la guerra territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC.

Por su parte Uriel Zambrano Guerrero, secretario de Gobierno de El Carmen, pidió que esta audiencia represente un paso hacia la reconciliación de la región, que actualmente sigue siendo afectada por la violencia.

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“El clamor de la región es que podamos reconciliar a un pueblo que aún sigue sumido en la violencia (...) Que no sea solo un acto simbólico, sino un acto que pueda sanar el dolor”.

Entre las víctimas presentadas como falsos positivos están:

Álvaro Chogo Angarita.

Diosemiro Chinchilla Contreras.

Gerardo Quintero Jaimes.

Eduardo Hernando Villegas Botello.

Samuel Rincón Quintana.

Ever Peña Maldonado.

Javier Peñuela.

Wilfredo Durán Ríos.

Wilfredo Quintero Chona.

Jesús Emilio Navarro Garay.

Álvaro Guerrero Melo.

Es de resaltar que este jueves 7 de mayo continuará la jornada de audiencia territorial de medidas de satisfacción para víctimas de El Carmen, con el propósito de seguir escuchando a las víctimas y a los comparecientes.