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14 may 2026 Actualizado 15:57

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Gobernador rechazó entrega del Gobierno Nacional de 9 mil hectáreas a minera china en Antioquia

Las áreas adjudicadas en los municipios de Buriticá, Giraldo y Cañasgordas fueron entregadas para la explotación de oro.

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: W Radio

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: W Radio

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Laura Sampedro

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Antioquia

El gobernador de Andrés Julián Rendón rechazó la decisión del Gobierno Nacional de entregar 9.832 hectáreas para la explotación de oro a una multinacional china en el Occidente de Antioquia, al considerar que la medida deja sin posibilidades de formalización a los pequeños mineros de la región.

El mandatario departamental cuestionó que las áreas adjudicadas en los municipios de Buriticá, Giraldo y Cañasgordas queden prácticamente copadas para actividades de explotación aurífera.

“Deja sin posibilidad de formalización, que es lo que supuestamente él quisiera hacer, la actividad minera en esa zona. Le acaba de entregar listos para la explotación 10 veces más lo que tiene en área una empresa centenaria como Mineros SA. Yo me pregunto, ¿qué le hubiese pasado a cualquier otro gobierno que hubiese tomado esa decisión? ”, indicó el gobernador de Antioquia.

Rechazo a la entrega de tierras para la explotación minera

Esta decisión estaría contradiciendo el discurso del Gobierno Nacional sobre la formalización minera y afectaría directamente a las comunidades que históricamente han desarrollado esta actividad en el Occidente antioqueño, pues, según Andrés Julián Rendón, debido a que ya no habría terrenos disponibles para adelantar procesos de legalización minera local.

El mandatario insistió en que la prioridad debería ser garantizar oportunidades de formalización para pequeños mineros y barequeros de la región antes que entregar grandes extensiones a compañías extranjeras para explotación industrial.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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