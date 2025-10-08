Antioquia rechaza decisión del Gobierno sobre nueva área de protección agrícola en Concordia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la decisión del Ministerio de Agricultura de declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en el municipio de Concordia, en el Suroeste antioqueño, medida que, según el mandatario, vulnera la autonomía territorial y las libertades locales.

“No vamos a permitir la intromisión del Gobierno Petro en la autonomía territorial con las denominadas Appa”, expresó Rendón a través de su cuenta de X, quien calificó la disposición como “una afrenta a la autonomía de los municipios y departamentos” y “una medida cercana al socialismo y lejana de las libertades individuales”.

La nueva Appa fue establecida mediante la Resolución 320 de 2025 y comprende 13.040 hectáreas, lo que equivale al 52,6% del territorio de Concordia. Según el Ministerio de Agricultura, esta figura busca garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos en el país y prevenir la degradación de los suelos.

¿Por qué Concordia?

Desde la cartera de Agricultura explicaron que Concordia fue seleccionada por su relevancia en el abastecimiento de alimentos para Medellín: 79,3% de su producción llega a la Central Mayorista de Antioquia, mientras que 20,7% se comercializa en la Plaza Minorista, con productos como aguacate, banano, café, fríjol, caña y cítricos, entre otros.

Rendón sostuvo que Antioquia “no necesita las Appa”, y resaltó que el departamento “cuenta con instrumentos propios para blindar la seguridad alimentaria”. Agregó que su administración ha multiplicado por cinco los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que actualmente el departamento registra la cifra más baja en dos décadas de muertes por desnutrición infantil.

Sobre las Appa

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) son una figura creada por el Gobierno Nacional para preservar zonas agrícolas estratégicas y promover la producción sostenible de alimentos. Buscan evitar que los suelos fértiles sean destinados a actividades no agropecuarias, como la expansión urbana o la minería.

Estas áreas hacen parte de la estrategia del Ministerio de Agricultura para fortalecer la seguridad alimentaria nacional y responder a los efectos del cambio climático y la pérdida de suelos fértiles.