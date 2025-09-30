Gobernador de Antioquia critica la APPA: “Aquí no ha habido concertación, solo imposición”

Bogotá, Colombia

Durante su intervención en la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre la demanda contra la Ley 2294 de 2023 —relacionada con la creación de la Agencia para la Promoción y Planeación del Ordenamiento Productivo Agropecuario (APPA)—, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó duras críticas al modelo planteado por el Gobierno Nacional y aseguró que no ha existido un verdadero proceso de concertación con las regiones.

“Una imposición desde el día uno”

Según el mandatario departamental, el plan del Ejecutivo nacional ha sido impuesto desde su origen:

“Aquí no ha habido lugar a la concertación. Esto ha querido imponerse por parte del Gobierno Nacional desde el día uno”, afirmó.

Rendón denunció que la APPA le otorga de forma exclusiva al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la competencia obligatoria para ordenar el uso del suelo, lo que representa, según él, una centralización excesiva de decisiones clave que deberían estar en manos de los territorios.

“Sugerencias absurdas como sembrar arroz en el suroeste”

Como ejemplo del impacto negativo de esa planificación centralizada, el gobernador mencionó que se ha llegado a proponer el cultivo de arroz en regiones como el suroeste antioqueño, lo cual calificó como una aberración técnica.

“Una clara muestra de lo problemático que es darle esta potestad a un planificador central desde un escritorio en Bogotá es que han llegado a sugerir que, por ejemplo, en el suroeste de Antioquia se produzca arroz”, dijo.“Todos sabemos que el arroz es algo que se da en zonas planas, fanegosas y no precisamente en las montañas del suroeste”, agregó.

Defensa del modelo agrícola de Antioquia

Rendón recordó que Antioquia es el departamento de mayor producción agropecuaria del país y que su administración ha implementado programas efectivos para garantizar la seguridad alimentaria, entre ellos:

– Una reducción del 78 % en las muertes por desnutrición en menores de cinco años.– La multiplicación por cinco de los recursos destinados al programa de alimentación escolar.– La formalización y pago a las mujeres manipuladoras de alimentos escolares, reconociendo su labor en los comedores escolares del departamento.

“Este esfuerzo ha sido posible gracias al tributo que los antioqueños han condensado en el impuesto vehicular”, explicó.

La Corte revisa constitucionalidad de la APPA

La Corte Constitucional revisa una demanda contra el artículo 328 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), que dio origen a la APPA, argumentando una posible vulneración al principio de autonomía territorial.