Duro golpe al abigeato y a la minería ilegal en Antioquia: 23 capturas y 40 reses incautadas

Medellín

A través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, la Policía Nacional en Antioquia ejecutó una serie de operativos en diversas subregiones del departamento, con el objetivo de combatir delitos ambientales y el hurto de ganado. Las intervenciones por parte de las autoridades se centraron en los municipios de Fredonia y San Pedro de los Milagros, dejando como resultado múltiples capturas e incautaciones de maquinaria y semovientes, dando un duro golpe a diferentes estructuras criminales que se enriquecen de este tipo de prácticas ilegales.

En Fredonia, la Policía desarticuló un foco de minería ilegal tras intervenir cuatro unidades de explotación de yacimientos mineros, lo que derivó en la captura de 23 personas, quienes quedaron a disposición de la justicia por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales. Además, las autoridades destruyeron tres taladros y realizaron la incautación de dos más, junto con una planta eléctrica y un motor utilizados en la extracción no autorizada de minerales.

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Paralelamente, en el municipio de San Pedro de los Milagros, se adelantaron acciones de control contra el abigeato (hurto de ganado) para proteger el patrimonio económico de los productores locales. En este procedimiento, los uniformados lograron la incautación de 40 semovientes bovinos, los cuales fueron puestos bajo custodia de las autoridades competentes al no cumplir con los requisitos legales para su movilización o propiedad.

La Policía Nacional informó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad alimentaria en Antioquia. Asimismo, se anunció el fortalecimiento de las capacidades operativas y de control en todo el departamento para preservar la biodiversidad y mitigar los delitos que afectan la convivencia ciudadana y la economía rural.